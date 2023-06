Aud-Karine (31) fra Reipå i Meløy omkom i trafikkulykka på fylkesvei 17 tirsdag

Det var 31 år gamle Aud-Karine Skogli som omkom i en trafikkulykke like nord for Reipå tirsdag 20. juni 2023. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Aud-Karine var ansatt i Miljøtjenesten i Meløy kommune, og ordfører Sigurd Stormo sier dødsulykken preger folk i lokalsamfunnet.

– Nok en gang har vi mistet noen i ei trafikkulykke. Det er tragisk og vondt, og vi tenker først og fremst på hennes familie, venner og kollegaer.

Stormo sier kommunen har stilt opp med alle tilgjengelige ressurser for å bistå pårørende.

– Vi minnes Aud-Karine som en kjær kollega og venn. Det er forferdelig når unge mennesker går bort så altfor tidlig.

Møteulykke med barn i bilen

Politiet skrev i en pressemelding at dette var en møteulykke mellom en lastebil og en personbil.

I personbilen var det et barn og en kvinne i 30-årene med familiær tilknytning til barnet.

– Kvinnen fikk livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto dessverre ikke til å redde. Hun ble erklært død av lege på stedet. Barnet ble sendt til sykehus i Bodø for nærmere undersøkelser, sier operasjonsleder Lars Halvorsen til NRK.

Barnet skal ikke være alvorlig skadet.

Ulykken skjedde på fylkesvei 17 i Reipå. Ei bygd i Meløy kommune. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

To dødsulykker på to dager

Mandag omkom ei 54 år gammel kvinne på riksvei 80 i Bodø. To dødsulykker på to dager i samme område bekymrer Trygg Trafikk.

– Det er jo selvfølgelig helt forferdelig at dette har skjedd to dager på rad, og jeg håper og tror at lokalsamfunnene slår ring rundt de som er rammet av disse ulykkene, sier distriktsleder Kari Vassbotn i Nordland.

– Sommeren er nettopp begynt, er du bekymret for flere alvorlige ulykker i fylket?

– Ja, jeg er alltid bekymret når sommeren kommer, fordi vi vet at det er det som er den farligste tiden i trafikken. Vi kjører lenger, vi blir gjerne litt sløv på grunn av det, og man tenker på andre ting som gjør at oppmerksomheten fjernes fra veien. Så jeg er bekymret over trafikksikkerheten i Nordland i år.