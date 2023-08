Tredje dødsulykken som rammer Meløy: – Det er en tøff tid

Natt til lørdag kantret en fritidsbåt med ni personer i sjøen ved øya Teksmona i Meløy. To personer omkom i ulykken.

De syv andre personene er skadet i ulik grad. Fire av dem er sendt til Nordlandssykehuset i Bodø, tre av dem til lokal legevakt.

Alle de involverte er lokale ungdommer mellom 18 og 20 år.

– Det er en tøff tid. Det er snakk om unge folk, som hadde hele livet foran seg.

Det sier meløyfjæring Eirik Holdal (29).

– Har ikke lokalsamfunnet fått nok?

Dødsulykken som skjedde natt til lørdag er den tredje ulykken som rammer meløysamfunnet denne sommeren.

– Det er fire unge mennesker som tragisk har mistet livet på én sommer i Meløy, så da tenker man «har ikke det lille lokalsamfunnet fått nok?»

20. juni omkom Aud-Karine Skogli (31) i en møteulykke på Reipå i Meløy.

Litt under en måned senere omkom Tonje Olsen Jacobsen (25) i en kollisjon på E6 i Saltdal.

– Jeg håper at vi alle stiller opp for hverandre og prater om det som er vanskelig at ingen sitter inne med noe som de selv synes er vanskelig i en tøff tid. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Eirik Holdal jobber tett på ungdommene i bygda og forteller at dødsulykkene preger lokalsamfunnet.

– Man merket det allerede på første dødsulykka som tragisk rammet oss. Vi er et lite lokalsamfunn som blir preget av en dødsulykke. Og så var det dessverre ikke den eneste og vi fikk en ny, sier Holdal og legger til:

– Og i dag våknet vi til en tragisk nyhet om at to ungdommer dessverre har gått bort. Det setter spor i oss alle og spesielt de som er nærmest involvert.

Fraktet ulykkesbåten til Bodø

Like etter klokken 14:00 ble ulykkesbåten fraktet til Bodø på KV Heimdal.

Kystvakten W332 med vrakrester av ulykkesbåten frakts inn i Bodø havn. Foto: Malin Nygård Solberg

På terminalkaia i Bodø ble den videre løftet av Kystvakten og opp på en bergingsbil.

Ifølge Avisa Nordland skal ulykkesbåten undersøkes av kriminalteknikere på mandag.

Politiets innsatsleder, Jon-Inge Moen sier til NRK at politiet er ferdig med den akutte fasen og er over i etterforskningsfasen.

Ifølge innsatslederen fremstår det som om fritidsbåten har gått på land og i et berg, og deretter sunket.

Natt til lørdag kantret en fritidsbåt med ni personer i sjøen ved øya Teksmona i Meløy. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Politiet har tatt blodprøver av alle involverte. Moen sier videre at etterforskningen retter seg inn mot det politiet mener er føreren av ulykkesbåten.

Politiet kan per nå ikke fortelle mer om hva som har skjedd.

– Mange sterke følelser

Ordfører Sigurd Stormo (Ap) i Meløy kommune sier til NRK at kommunen har satt krisestab.

– I samråd med kirka har vi bestemt at kirka åpner i dag klokken 12. Også åpen i morgen klokken 13. Der er selvsagt alle som ønsker det velkommen.

På kommunens hjemmesider står det at også det psykososiale kriseteamet er iverksatt. Kommunen har også opprettet et pårørendesenter på Meløy helse- og velferdssenter.

Sokneprest Torkel Irgens står utenfor Fore kirke som skal være åpen for lokalbefolkningen i Meløy. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det har vært tre ulykker på en sommer, så det er mange sår som tar lang tid å gro og da trenger man å være sammen.

Det sier sokneprest Torkel Irgens i Fore kirke. Irgens forteller at det er en forferdelig tragisk ulykke som rammer hele Meløy

– Det er mange sterke følelser når slike ulykker skjer. Det er viktig å sette ord på det, og det er viktig å ikke bli sittende alene med tunge tanker og ting som er vanskelig.

Stiller opp for hverandre

Både sokneprest Irgens og Holdal skryter av hvordan lokalbefolkningen stiller opp for hverandre i sorgen.

– Folk i Meløy er flink til å ta vare på og støtte opp om hverandre, men det er veldig mange som er berørt av den tragiske ulykken som skjedde i natt, sier Irgens.

Holdal er imponert over hvordan ungdommene i bygda stiller opp for hverandre i sorgen.

– Vi som meløyfjæringer vil være her for å hjelpe. I et lite lokalsamfunn så stiller vi opp for hverandre. Det håper jeg vi absolutt gjør i en så tragisk tid som det her.

Holdal understreker at de er mange som ønsker å hjelpe og oppfordrer folk til å ta kontakt.