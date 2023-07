To personer mistet livet i trafikkulykke på E6 i Nordland

Til sammen seks personer, fordelt på tre biler, var involvert i ulykken, som skjedde i en 90-sone.

De to som mistet livet i ulykken satt i hver sin bil, opplyser operasjonsleder, Kai Eriksen, i Nordland politidistrikt til NRK.

– Det har vært en frontkollisjon med to personbiler. I den ene bilen var det to personer. I den andre bilen var det en person. I bilen med to personer er dessverre en person omkommet. Det er også dessverre personen som satt i den andre bilen, sier han.

De pårørende er varslet.

En tredje person er alvorlig skadet, og er fløyet til sykehus med luftambulanse.

En person er sendt til sykehus med luftambulanse. Foto: RONALD JACOBSEN

Tre biler involvert

En bil kjørte i grøfta mens to andre biler frontkolliderte.

De tre som satt i bilen som kjørte i grøfta kom uskadet fra ulykken.

– De tre som var ombord i bilen er fysisk uskadet, sier operasjonslederen.

Ulykken skjedde ved Bleiknesmo, rundt 25 kilometer sør for Rognan.

Politiet og Statens vegvesen jobber med undersøkelser på stedet. Foto: RONALD JACOBSEN

E6 åpnet igjen

E6 var stengt forbi ulykkesstedet i mange timer, noe som har ført til lange køer.

Politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen har gransket ulykkesstedet.

Ved 6-tiden søndag morgen ble E6 åpnet igjen.

Ulykken har ført til lange køer på E6 i Nordland. Foto: Ronald Jacobsen