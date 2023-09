Emil Aleksander Johansen Pedersen omkom da en fritidsbåt kjørte på land natt på Meløyneset ved øya Teksmona i Meløy i Nordland natt til 26. august.

Det var totalt ni involverte, hvorav alle var lokale ungdommer.

Også 18 år gamle Morten Johan Åsvang Halvorsen fra Reipå omkom i båtulykka.

Han ble gravlagt fra samme kirke for to dager siden.

Nå blir de to ungdommene gravlagt ved siden av hverandre.

– Kommer til å savne deg så skummelt mye

Fore kirke i Meløy har plass til 450 mennesker, men fredag formiddag måtte det bæres inn ekstra stoler for å få plass til alle.

– Det er voldsomt sterkt, det er det. Vi er ikke så mange, vi kjenner hverandre alle sammen. Vi er veldig tett, sier kirkeverge Tore Larsen.

Ei fullsatt kirke og et «hav av blomster» da Emil Aleksander Johansen Pedersen ble gravlagt fredag fra Fore kirke. Foto: Bente H. Johansen

Begravelsen ble innleda med «Jealous of the Angels» av Donna Taggart.

I didn't know today would be our last

Or that I'd have to say goodbye to you so fast

I'm so numb, I can't feel anymore

Prayin' you'd just walk back through that door

Emil Aleksander Johansen Pedersen på folderen som ble delt ut i kirka. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Du er borte og jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle dette. Det eneste jeg vet er at jeg er så fryktelig glad i deg og kommer til å savne deg så skummelt mye, innledet Emils søster Mathilde.

– Jeg hadde aldri i verden trodd at jeg skulle stå her i dag og snakke for deg.

– Livet er så urettferdig. Du ble revet ut av livene våre så altfor fort. Vi har mistet ungen, broren og kompisen vår. Du var en så super gutt.

Det måtte bæres inn ekstra stoler under begravelsen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Du var en gledesspreder, en som aldri var tilbaketrukket, du var like glad i å snakke eller le, enten du kjente de eller ikke.

– Du var snill med alle rundt deg, fikk alle til å le, enten med deg eller av deg. Alle de teite og artige tingene du kom med, blir jeg å savne.

– Du var full av energi og et fyrverkeri av en person.

Musikalsk

Emil kom til verden den 21. mars 2004. Familien beskrev en gutt som var veldig glad i fart og spenning, og som ikke var store karen første gang han satte utfor slalåmbakken.

Han var også musikalsk av seg.

Ungdom gravlegges i «eget felt»

Båtulykka i august er den tredje dødsulykken som rammer Meløy-samfunnet denne sommeren.

På kirkegården på Fore begraves de to som omkom i båtulykka ved siden av hverandre. Foto: Bente H. Johansen / NRK

20. juni omkom Aud-Karine Skogli (31) i en møteulykke på Reipå i Meløy.

Litt under en måned senere omkom Tonje Olsen Jacobsen (25) i en kollisjon på E6 i Saltdal.

Flere av de unge som har dødd i Meløy ligger nå ved siden av hverandre på kirkegården.

– De pårørende har ønska at ungdommene kunne stedes til hvile i samme område og i samme felt. Og ønsket fra de pårørende prøver vi så godt vi kan å oppfylle, sier kirkeverge Tore Larsen til NRK.

Et hav av blomster: en av dem var forma som et anker. Foto: Bente H. Johansen / NRK

De to som omkom i båtulykka gravlegges ved siden av hverandre.

– Ja, det er et ønske fra de pårørende, de var veldig gode venner. Foreldrene ønska at det skulle gjøres sånn og vi fikk det til, så da er det en selvfølge.

Kirkevergen forteller at han sjøl for noen år siden mista en ungdom.

– Ja plasteret rives av på en måte. Og sjøl om man ikke kan forstå det dem føler så blir det en del av det samme. Det er veldig, veldig vondt.