Hedret de to omkomne med bilkortesje: – Vi bryr oss

Natt til lørdag kantret en fritidsbåt med ni personer i sjøen ved øya Teksmona i Meløy. To personer omkom i ulykken.

De syv andre personene ble skadet i ulik grad. Alle de involverte er lokale ungdommer mellom 18 og 20 år.

Lørdag kveld hadde mange av bygdas ungdom tatt til veien for å kjøre bilkortesje gjennom Meløy.

De to som omkom i båtulykken natt til lørdag var en del av bilmiljøet i bygda.

– De var med på stripa sammen med oss, prata og flira. Vi hadde det artig sammen.

Det sier Frida Farestveit Jonassen (22) som var initiativtaker til bilkortesjen.

Frida Farestveit Jonassen i Meløy Gatebil tok initiativ til bilkortesjen lørdag kveld. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi bryr oss

Jonassen ønsket å samle miljøet slik at de sto sammen i sorgen.

– Det er for å samle alle. Å vise at vi står i lag, vise at du er ikke alene, sier Jonassen og legger til:

– Du skal aldri trenge å stå alene. Trenger du å prate med noen så har du oss. Om du trenger å prate, så ikke nøl med å send en melding.

Meløy kommune har satt krisestab og opprettet en kontakttelefon for innbyggerne som har behov for kontakt med kriseteamet.

På kommunens hjemmesider står det at også det psykososiale kriseteamet er iverksatt. Kommunen har også et pårørendesenter på Meløy helse- og velferdssenter.

Også i dag vil Fore kirke være åpen fra klokken 13:00.

Ungdom samlet seg rundt et hav av blomster og tente lys for å minnes de to som omkom i båtulykken natt til lørdag. Foto: Frida Farestveit Jonassen / Meløy Gatebil

– Personlig synes jeg dette er bedre. Når det blir så profesjonelt gjort, så føles det som om de bare er der fordi de vet at du har det trist. Dette blir litt mer personlig, sier Jonassen.

Samlet seg på stranda

Kortesjen gikk fra Ørnes sentrum til Storvika. Der ble det avholdt minnestund for å hedre de omkomne.

– Jeg håper at de ser og skjønner at vi bryr oss. Når vi gjør dette så viser vi at vi bryr oss. Vi gjør det for en grunn: vi gjør det for de to som vi er så glad i.

Det var mange av bygdas ungdom som samlet seg for å minnes de to som omkom i båtulykken natt til lørdag. Foto: Frida Farestveit Jonassen / Meløy Gatebil

– Hvordan tror du det blir fremover nå?

– Tungt. Tomt. Vanskelig. Men etter hvert så håper jeg at vi får det fint. At vi kan se tilbake på minner, flire, ha det koselig sammen. Men først blir det veldig tungt.

– Folk må ta vare på hverandre og ikke glem å sende en melding hvis du trenger det. Ikke sitt alene, da blir det bare verre.