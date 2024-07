For to uker siden bestemte Helse Nord at det skal være to akuttsykehus på Helgeland, både i Mo i Rana og i Sandnessjøen.

Dette rimer med Bent Høies vedtak fra 2020.

Men administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, mente det gamle vedtaket medførte for lite handlingsrom.

Derfor vedtok styret at funksjons- og oppgavedeling ut over somatiske akuttfunksjoner besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset.

I tillegg ble formuleringen om at Sandnessjøen skulle være hovedsykehus fjernet.

Helse- og omsorgsministeren sier han er enig – og gir nå Helse Nord grønt lys:

– Det forrige vedtaket var for detaljert. Det er også grunnen til at det har vært mer eller mindre stillstand gjennom mange år, sier Jan Christian Vestre til NRK.

Styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind får det som de vil: Helse Nord får bestemme selv hva sykehusene på Helgeland skal innhold. Foto: Ingvild Vik / NRK

Høie-vedtaket

Striden rundt sykehusstruktur på Helgeland har pågått i årtier.

I dag er det akuttsykehus i både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Rundt 77.000 innbyggere på Helgeland deler i dag på tre akuttsykehus. Nå vil Helse Nord, i likhet med vedtaket fra 2020, at det skal ned til to. Sykehuset i Mosjøen er foreslått nedlagt.

Men slik blir det neppe i fremtiden.

Derfor var lenge spørsmålet om det skulle være ett felles sykehus i regionen, eller om det skulle være to eller flere.

Etter prosess over mange år kom daværende helseminister Bent Høie (H) med en konklusjon i januar 2020:

Det skulle være akuttsykehus i Mo i Rana og i Sandnessjøen. Sistnevnte skulle være hovedssykehus.

Det innebar at aktiviteten på sykehuset i Mosjøen skulle overføres til Sandnessjøen.

Vedtaket var detaljert i den forstand at det beskrev i detalj hvilke behandlinger de to sykehusene skulle utføre, alt fra fødeavdeling til øre-nese-hals til ortopedi.

Høies vedtak fra 2020 Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum Ekspander/minimer faktaboks 1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen. 2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger: a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).

c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen. 3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 4. I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Som del av utredningen vurderes også det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern. 5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet. 6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPSstruktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig. 8. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Nord universitet om videreutvikling av sykepleierutdanningen på Helgeland slik at kapasiteten økes, rekrutteringen kan styrkes og praksisplassene i spesialisthelsetjenesten brukes til å utdanne sykepleiere. 9. For å styrke rekrutteringen av leger på Helgeland ber styret adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet slik at medisinerstudenter får gjennomført 5. og 6. år av utdanningen på Helgeland, etter modell fra Bodø og Hammerfest. 10. Helgelandssykehuset har ansvar for spesialisthelsetjenesten til den sørsamiske befolkningen på Helgeland. Styret forventer at det legges til rette for et godt tilbud til den sørsamiske befolkningen i den nye strukturen.

Helse Nord «myker opp» vedtaket

For mye usikkerhet rundt lokalisering og eventuelle nye sykehusbygg gjorde at prosessen rundt Høie-vedtaket trakk ut i tid.

Mye har skjedd i siden 2020, men 19. juni var Helse Nord-styret samlet i Bodø, og en av sakene var strukturen på Helgeland.

Helse Nord-sjefen, Marit Lind, ba styret holde fast ved vedtaket om to sykehus: I Mo i Rana og i Sandnessjøen.

Men der stoppet også likhetene med Høie-vedtaket.

– Vedtaket gir ikke regionen nødvendig handlingsrom for å kunne sikre bærekraftig drift, sa Lind under styremøtet i juni.

Lind mente Høies vedtak legger for store begrensninger på både Helgelandssykehuset og Helse Nord når det gjelder å fordele behandlingstilbud og dimensjonere driften.

Derfor fikk hun med seg et enstemmig styre på et nytt vedtak:

Vedtaket fra Helse Nord Ekspander/minimer faktaboks Styret i Helse Nord tar administrasjonen oppdatering og vurdering av status for arbeidet med organisering og struktur av Helgelandssykehuset til orientering Styret i Helse Nord viser til foretaksmøte 27. januar (strukturvedtaket). Som følge av den krevende driftssituasjonen i Helgelandssykehuset, og de øvrige endringer som har skjedd lokalt, regionalt og nasjonalt de siste årene, ser styret behov for å be eier om å få justert beslutningen og strukturvedtaket fattet i 2020. Styret i Helse Nord vil anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å teksten i strukturvedtaket fattet i 2020 i sin helhet justeres til følgende: «Tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal basere seg på en modell med ett sykehus, der lokalisasjonene Mo i Rana og Sandnessjøen begge er akuttsykehus. Funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene på lokalisasjonene i Mosjøen og DMS Brønnøysund, besluttes av Helse Nord i samarbeid med Helgelandssykehuset. Det skal være tilstedeværelse fra ledelsen på alle lokalisasjoner.»

Borte var detaljerte beskrivelser om hvilke behandlinger hvert sykehus skulle utføre – samt begrepet «hovedsykehus».

Men siden Helse Nord-styret vil endre et vedtak fra en tidligere helseminister, må de spørre helseminister Jan Christian Vestre (Ap) om lov.

Under dagens foretaksmøte ga han Helse Nord godkjenning til å fortsette med dette vedtaket.

Må få fortgang i prosessen

– Vi har slått fast at det skal være to akuttsykehus på Helgeland. Et i Sandnessjøen og et i Mo i Rana. I tillegg skal det være et medisinsk tilbud i Mosjøen og i Brønnøysund, sier Jan Christian Vestre til NRK.

Det er altså vedtatt at de to sykehusene skal ha somatiske akuttfunksjoner, ut over det får Helse Nord, i samråd med Helgelandssykehuset, lov til å bestemme øvrig innhold.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre gir Helse Nord lov til å gå videre med vedtaket om sykehusstrukturen på Helgeland. Foto: Mats Rønning

Vestre argumenterer for at politikere på Helgeland forteller at de ønsker at det blir fortgang i arbeidet, og at 30 år med diskusjon nå må føre til konkret handling.

Derfor godkjennes nå mer frihet til å få til en optimal funksjonsdeling.

– Samtidig som vi er helt tydelige på at det skal være gode akuttsykehus som skal utvikles videre både i Sandnessjøen og i Mo i Rana, sier Vestre.

Ministeren understreker at det nå haster å få på plass trygge rammer for befolkningen på Helgeland.

– Jeg mener befolkningen på Helgeland fortjener at vi nå slutter med utredninger og faktisk begynner å gjennomføre planene. Derfor er det viktig at Helse Nord får mer frihet til å vurdere hvor de ulike spesialiserte tjenestene skal ligge.

Ordføreren i Alstahaug, Peter Talseth (Sp), er lite overrasket over dagens beskjed fra Vestre.

– Det har ligget i kortene over tid. Det som er viktigst, og det som er kommunisert, er at Helse Nord nå gjennomfører.

Ordfører i Alstahaug er enig i at fremdrift er viktig fremover. Foto: Ole-Christian Olsen

Større muligheter

At Sandnessjøen etter vedtaket ikke blir definert som hovedsykehus er mindre viktig, påpeker Talseth.

– Et av ankepunktene med begrepet hovedsykehus er at det ikke har vært tydelig definert hva det innebærer.

– Fremdrift er med andre ord viktigere enn at dere får hovedsykehus?

– Fremdrift er helt åpenbart viktig. Det har vært mangelvare, og har utløst mange diskusjoner på Helgeland. Dette vedtaket gir mer frihet til Helse Nord og vi får se hvordan de gjennomfører fremover.

Sykehuset i Mo i Rana blir et av to akuttsykehus på Helgeland. Foto: Helgelandssykehuset HF / Øyvind Bratt

Ordfører Geir Waage (Ap) og varaordfører Anita Sollie (H), i Rana, er tilfredse med beslutningen i dagens foretaksmøte mellom helseministeren og Helse Nord RHF.

– Rana kommune har hele tiden ment det skal være sykehus på to lokasjoner. Med et godt og balansert vedtak får regionen mulighet til å komme videre, sier Geir Waage.

Varaordføreren legger til hun er glad fødeavdelingen og akuttberedskapen skal bevares i Rana.

– Det gir trygghet for fremtida, sier Anita Sollie.

De er også opptatt av de nye mulighetene vedtaket gir.

– Vedtaket gir større muligheter for å videreutvikle sykehustilbudet på sykehuset på Selfors. Sykehuset i Rana er avgjørende for å sikre rekruttering av helsepersonell og økonomisk bærekraft, sier ordfører Geir Waage og legger til:

– Vedtaket bidrar til at det kan bygges videre på fagmiljøene og sykehusbyggene vi har og det kan sikre raskere investeringer på Helgeland. Det fortjener pasientene.