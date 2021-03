I 2024 skal Bodø være Europeisk kulturhovedstad. Planlegginga av prestisjeprosjektet til rundt 300 millioner kroner er i full gang.

Men etter kun fem måneder i jobben, går kunstnerisk direktør Mette Kaaby av.

Det er klart etter at Kaaby og arbeidsgiveren i dag er blitt enige om en sluttavtale.

I pressemeldingen, som ble sendt ut fredag ettermiddag, heter det:

«Partene er uenige om kunstnerisk strategi og gjennomføring av mandatet, og har derfor blitt enige om at samarbeidet avsluttes».

I avtalen går det fram at Kaaby har krav på lønn og feriepenger frem til 04.04.2021. Arbeidsgiver skal også utbetale et sluttvederlag tilsvarende 15 måneders lønn, som utgjør kr 1 374 999.

I tillegg får Kaaby dekket advokatutgifter oppad til 200 000 kroner. Kaaby får også dekket flytteutgifter inntil kr 35 000.

Til sammen er sluttavtalen på rundt 1,6 millioner kroner.

Her er sluttavtalen Ekspandér faktaboks Det inngått slik fratredelsesavtale mellom Bodø2024 IKS og arbeidstaker Mette Rigmor Kaaby: 1. Partene er enig om å bringe arbeidsforholdet til opphør for arbeidstaker med virkning fra i dag. Arbeidstaker fritas for ordinær arbeidsplikt fra og med i dag og frem til utløpet av oppsigelsestiden, som er den 04.04.2021. Arbeidstaker forplikter seg likevel til å svare på enkle spørsmål på telefon og være tilgjengelig inntil en arbeidsdag for kunnskapsoverføring til andre ansatte fram til 04.04.2021. 2. Arbeidstaker har krav på lønn og feriepenger frem til 04.04.2021. Arbeidsgiver utbetaler også til arbeidstaker et sluttvederlag tilsvarende 15 måneders lønn, hvilket utgjør kr. 1 374 999. Det opptjenes ikke feriepenger av beløpet. Det vil bli foretatt ordinært skattetrekk av beløpet. Det er ikke knyttet arbeidsplikt til beløpet. Betalingsfristen er 15.04.2021 for ikke utbetalte lønn- og feriepenger. Sluttvederlaget deles opp slik at de første 9 måneder betales 15.04.2021. De resterende 6 måneder betales 15.01.2022. 3. Arbeidstaker skal så snart det av smittevernhensyn er forsvarlig, dog senest innen 30.06.2021, tilbakelevere eiendeler arbeidstaker besitter eller på annen måte har kontroll over; herunder pc og nøkler. Dersom det av smittevernhensyn ikke er mulig å levere disse fysisk sendes eiendelene per post. Arbeidstaker gis rett til å beholde sin mobiltelefon. 4. Arbeidstaker sletter så snart som mulig, og senest syv dager, private e-poster i sin e-postkasse. Arbeidstaker samtykker i at arbeidsgiver etter dette tidspunkt har tilgang til å slette arbeidstakers e-postkasse i samsvar med forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale § 4. Arbeidsgiver gis fra samme tidspunkt tillatelse til å få adgang til arbeidstakers serverområde, samt tilgang på e-postkonto med alt innhold. 5. Arbeidsgiver utferdiger en attest til arbeidstaker. 6. Denne avtalen innebærer et fullt og endelig oppgjør mellom partene. Gjennom denne avtalen fraskriver begge parter seg rett til å fremsette ytterligere krav mot hverandre tilknyttet opphøret av ansettelsesforholdet, herunder å reise søksmål etter særlige prosessregler i arbeidsmiljøloven. 7. Arbeidstakeren fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende at oppsigelsen er ugyldig. 8. Arbeidsgiver dekker flytteutgifter til Mette Rigmor Kaaby begrenset oppad til kr. 35 000 etter regning fra flyttebyrået. 9. Arbeidsgiver betaler også advokatutgifter etter regning fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS begrenset oppad til kr. 200 000 eks. mva. 10. Partene er enige om at kun følgende informasjon skal kommuniseres til de øvrige ansatte: «Partene er uenige om kunstnerisk strategi og gjennomføring av mandatet, og har derfor blitt enige om at samarbeidet avsluttes». Den samme informasjon kan gis til media eller andre dersom den etterspørres. Det skal ikke gis ytterligere kommentarer fra noen av partene, verken internt, eksternt eller til media. 11. Arbeidstaker bekrefter å ha foretatt en grundig gjennomgang av vilkårene i denne avtalen, og har kjennskap til og forstår innholdet i og konsekvensen av avtalen. Arbeidstaker har konsultert rådgiver før undertegning av avtalen.

Svært fornøyd med avtalen

– Vi har kommet fram til en avtale som jeg er svært fornøyd med, sier Mette Kaaby til NRK.

Som kunstnerisk direktør har Kaaby hatt en lønn som det første året utgjorde 1.172.000 kroner, ifølge Avisa Nordland.

Hill-Marta Solberg er styreleder og André Wallan Larsen er direktør i Bodø2024, som har ansvaret for Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Foto: Susanne Forsland / Nordland fylkeskommune

– Fra nå kan jeg ikke si noe mer om Bodø2024, sier Kaaby.

Sluttavtalen inngås mens Kaaby fortsatt er inne i sin prøvetid.

Direktør for Bodø2024 André Wallan Larsen skriver i en SMS til NRK at utover pressemeldingen, har de ingen kommentar til saken.

Kaaby kom til Bodø fra stillingen som prosjektleder for etableringen av Grinimuseet i Bærum. Hun flytter nå tilbake til Østlandet.

– Det har vært hyggelig å bli kjent med Bodø. Nå skal jeg pakke, flytte og så skal jeg hjem til familien min.

– Millionsløseri

Kommentator i Avisa Nordland Stein Sneve mener at sluttavtalen er uttrykk for en ukultur.

– Min første reaksjon er at 1,6 millioner kroner er fryktelig mye penger for å bli kvitt en direktør man ansatte for litt over fem måneder siden. Dette forteller meg at det er gjort en altfor dårlig jobb i rekrutteringsprosessen når man så raskt må kvitte seg med den kunstneriske lederen.

Sneve viser til at dette er den andre sluttpakken i millionklassen på kort tid innen Kultur-Bodø. Sommeren 2020 sluttet tidligere direktør og programansvarlig Rolf Cato Raade i Stormen konserthus. Med seg på veien fikk han en sluttpakke på 1,5 millioner kroner.



– Det virker som at løsninga i Bodø kommune er å bruke skattebetalernes penger og betale seg ut av enhver konflikt som oppstår internt. Det er etter min mening uttrykk for en ukultur, sier Sneve.

Bodø som Europeisk kulturhovedstad har vært omstridt i Bodø fra begynnelsen, sier Sneve. Mange har anklaget politikere og kultureliten for å bruke 300 millioner kroner på det de kaller en fest for fiffen.

– Når man nå bruker 1,6 millioner kroner til for å kvitte seg med en leder, bygger det opp under imaget om at dette er et nytt millionsløseri. Dette er det Bodø 2024 og Eurpoeisk kulturhovedstad trengte minst av alt akkurat nå.

Da NRK sist uke skrev om uenigheter i ledelsen, sa kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes at prestisjeprosjektet ikke kunne ha fått en dårligere start.

– Dette er en veldig, veldig dårlig start. Dette vitner om en organisasjon som har brukt mye tid og krefter på nettopp dette, sa Moxnes.

– Mindre til kunstnerne

Hans Ole Rian er forbundsleder i Norges største kunstnerorganisasjon Creo.

Han sier at høye lønninger og fallskjermer i næringslivet også har nådd toppene i kulturlivet. Sluttavtaler i millionklassen er ikke uvanlig i store og tidskritiske prosjekter, som Bodø 2024 er et eksempel på, mener Rian.

Han mener likevel at slike summer går utover utøverne.

– Nå blir det mindre penger til kunstnerne som skal bidra inn i prosjektet. 1,6 millioner kroner er mye penger i kulturlivet, ser Rian.