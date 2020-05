Vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis har gode nyheter for pinsen:

Det blir knallvær. Over hele landet.

– Det er første gang i år, at vi får finværet over hele landet samtidig. Det ligger an til den varmeste dagen hittil i år, mange steder.

Søndag og særlig mandag vil hele landet kunne nyte godt av sol og varme, og det uten unntak – ifølge meteorologen.

– Sør-Norge har allerede fint vær. Der fortsetter det fine været i pinsen. Men det blir enda varmere, mellom 25 og 30 grader enkelte steder i sør.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Finn fram solbriller

På Twitter skriver meteorologene at «høytrykk parkerer over Norge i helgen».

– En kanonpinse i vente i store deler av landet. Finn frem solbriller og solkrem!

Sol på Kjerringøy. Foto: @camillamariepedersen på Instagran

Sarchosidis forteller at den største endringen kommer i nord.

Her er det ganske grått i dag, men regnet vil gi seg i løpet av dagen. Det blir gradvis lettere.

Først i Nordland, så Troms i morgen. Så følger Finnmark på, og også i vårt nordligste fylke vil man kunne glede seg over temperaturer opp mot 20 grader på mandag.

– Høytrykket har plassert seg ganske greit, ja. Det tar med seg varm luft fra Sør-Norge opp til oss, sier Sarchosidis, som jobber i Tromsø.

– Hele Norge får varme luftmasser.

Varmere enn i Athen

Mens Sør-Norge har hatt mye fint vær i vår, har situasjonen vært en annen i nord.

Per 14. mai stod 2. januar som årets varmeste dag i Bodø. Ikke før 17. mai ble det målt en varmere dag i fylkeshovedstaden.

Nå ser det altså bedre ut. En liten titt på Yr viser 24 grader i Mosjøen på mandag.

Det er varmere enn i Athen, hvor det er varslet 18 grader.

Varmere i Mosjøen enn Athen i pinsen. Foto: Yr.no

Sarchosidis er blant dem som har sett fram til at vinteren skulle slippe taket.

– Jeg føler forrige helg var den første ordentlig fine helgen i nord. Da var det torden i sør. Det eneste som kan legge en liten demper, er morgentåke langs kysten i vest.