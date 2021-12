Mener foreslått tomtepris vil ødelegge stadionplanene til Bodø/Glimt

Alle som har vært på Aspmyra og sett en fotballkamp vet at den er gammel og slitt.

Derfor vil Bodø/Glimt bygge nytt.

I september lanserte de storstilte planer, og etter litt frem og tilbake har de også funnet tomt.

Thalleåkeren litt utenfor sentrum er nå det eneste alternativet. Plan- og miljøutvalget til Bodø kommune har sagt ja til Glimts planer på tomten. Men det er Nordland fylke som eier den.

Men hvor mye er tomten verdt?

I det alternative fylkesbudsjettet til Høyre, Frp og Venstre står det 140 millioner kroner.

Til det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap):

– Hvis vi skal kreve en sånn sum, betyr det at det ikke blir noe av stadionplanene.

Forhandler med Glimt

Ifølge Norvoll vil det være umulig for Glimt å betale en sånn sum for tomten.

– Vi er uenig i det opposisjonen gjør. Vi er opptatt av å være en medspiller for å realisere stadionplanene, sier han.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nordland fylke og Glimt er i forhandlinger for øyeblikket. Norvoll vil ikke si hvor store summer det er snakk om, men understreker at Glimt ikke er i nærheten av å kunne betale det opposisjonen skisserer.

– Vi har hatt mange møter med Glimt og sett på planene. Vi har en intensjon om å få til en ny stadion. Enten må de kjøpe eller leie tomta fra oss, og det er vi interessert i å få til. Det vil bety mye for utviklingen av byen, regionen og ikke minst klubben.

Skulle fylket fått 140 millioner kroner, måtte tomten ha blitt brukt til noe helt annet enn en fotballstadion, mener fylkesrådslederen.

– Vi er interessert i å selge tomten og få penger igjen, men for en sånn sum må det bygges boliger. Skal vi følge ønsket til bystyret i Bodø kan vi ikke det, og da ville også Glimts planer falle i fisk.

– Prisen vi regner med å få

Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyre på fylkestinget, sier følgende om hvorfor de har budsjettert med et salg på 140 millioner kroner for Thalleåkeren.

– Vi har satt den prisen vi regner med at vi kan få, men skulle det bli mindre har vi likevel dekning i budsjettet, sier hun til NRK.

– Hvor kommer summen fra?

Beate Bøe Nilsen, gruppeleder for Høyre på fylkestinget. Foto: Høyre

– Det er vanskelig å si hva summen skal være, men erfaring viser at prisene har økt kraftig i Bodø.

– For det første er dette dyrket mark med den problematikken det er. Dette krever en omregulering og så må det tas en takst av eiendommen før man får endelig pris, sier Bø Nilsen.

Hun minner også om at det kan by på problemer å selge tomten under markedspris.

– Nordland fylkeskommune er en offentlig instans, og om vi selger en tomt under markedspris vil det bli sett på som en bagatellmessig støtte til Bodø/Glimt. Det er EØS-reglementet som trer inn og det er lover og regler for slikt.

Til dette sier Tomas Norvoll:

– Salget vil naturligvis bli gjort i henhold til regler for offentlig salg. Høyre burde være kjent med at prisen vil avhenge av formålet i kommuneplanen og eventuelle reguleringer.

Bø Nilsen understreker at også Høyre heier på Bodø/Glimt og at de synes det er på tide at de og Bodø får et nytt stadion som signalbygg.

Håper på byggestart i september

Styreleder Inge Henning Andresen sier at Bodø/Glimt er i god dialog med fylkeskommunen.

– Hva kan dere betale for tomten?

– Det kommer an på hele prosjektets størrelse. Det har blitt mer enn en stadion. Det kommer an på hva slags andre aktiviteter som blir innlemmet i anlegget.

Ifølge Andresen håper Glimt å ha en finansieringsplan klar i midten av januar. Hvis alt går på skinner er håpet at spaden skal i jorda allerede i midten av september neste år.

– Skal vi få til det, er vi avhengige av godt samarbeid med alle aktører.