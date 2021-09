– Det er ingen tvil om at ambisjonen i et slikt anlegg er å lage verdens mest bærekraftige arena.

Det sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen.

Fredag presenterte klubben planene om en ny storstue i Bodø. Dermed går det mot slutten for Aspmyra stadion som hjemmebane for Bodø/Glimt.

Tanken om en ny arena har vært der siden 2018. Dagens stadion har sine utfordringer. Spesielt siden spill i Europa stiller strenge krav. I dag spiller klubben på dispensasjon fra Den europeiske fotballunionen (Uefa).

– Aspmyra i dag har ikke mulighetene til å tilfredsstille Uefa-kravene. Vi må tenke nytt, gå i front og tenke annerledes, sier han.

Illustrasjon: Bodø/Glimt

Nye tanker

I 2019 startet klubben sitt eget bærekraftsprosjekt. Det tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Bærekraftstankegangen er absolutt noe som også påvirker ny stadion. Klubben ønsker å bygge stadion i massivt tre.

Samtidig vil de jobbe for at stadion skal være selvforsynt med både strøm og varme. I tillegg har de tanker om hvordan de kan få ned vannforbruket på stadion ved å benytte smeltevann fra snø til vanning av banen.

På toppen av det hele vil de grave ned stadion i bakken.

– Det å grave ned var noe vikingene gjorde i sin tid. Og hvis man i dag i et bærekraftsperspektiv kan utnytte jordvarme, så er det å grave ned deler av stadion en idé som har vært med oss.

Bærekraft er noe som de siste årene har vært viktig for Bodø/Glimt. Blant annet ønsker de at en ny arena skal passe godt inn i omgivelsene, delvis nedgravd i bakken. Illustrasjon: Bodø/Glimt

Viktig

– Velger man miljøvennlig materialer og tiltak som gir lavere energiforbruk så er det klart at det er en innlysende ting som får ned miljøavtrykket.

Det sier Annik Magerholm Fet. Hun er viserektor og professor ved NTNU i Ålesund.

Fet leder flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft.

– Alt som reduserer forbruk av energi og materialer og vann er gode tiltak, sier hun.

Professor Annik Magerhold Fet mener det er viktig at også fotballag tenker bærekraft i det de gjør. Foto: Kristin Støylen / NTNU

– Hvor viktig er det at en fotballklubb som Bodø/Glimt tenker bærekraft i det de gjør?

– Det er viktig at de formidler kunnskapen som ligger i det med å tenke bærekraft. Det vil kunne påvirke folk til å tenke slik i sitt private forbruk også, sier hun, og viser til at bærekraft er tredelt.

– Det handler om det sosiale, det økonomiske og det miljømessige. Sosial bærekraft handler også om inkludering og det å utvikle samfunn og gode miljø. Det er viktig.

Entusiasme

Planen er at den nye storstua skal ha plass til 10.000 tilskuere. Nesten en dobling av dagens kapasitet.

– Hvis man skal kunne skape entusiasme og begeistring på arenaen annenhver helg fra februar til november, så må man også ha en infrastruktur som møter behovene, sier Thomassen.

Frode Thomassen, administrerende direktør i Bodø/Glimt, gleder seg til å realisere ny stadion. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han peker på at de driver en utendørsidrett i arktisk klima.

Det er ikke bestemt hvor den nye storstua skal ligge. Imidlertid ser klubben for seg to potensielle alternativer. Spesielt hvis ønsket om å få stadion ferdig til 2024 skal kunne oppfylles. Nærmere bestemt Thalleåkeren og Rønvikjordene. Imidlertid har det skapt reaksjoner fra enkelte.

– Vi har veldig respekt for den debatten som har vært. Vi ønsker å skape noe som bygger bro. Så handler det om byen ønsker å gjøre dette nå. Det er ekstremt viktig at en slik arena kan skape felles begeistring. Det må ikke bli en kamp hvor vi står og slår hverandre i hodet.

Ikke bare for Glimt

Noe som er viktig for klubben, er at dette ikke skal være en arena kun for dem.

Blant annet ser de for seg å kunne bygge en løpebane i en tunnel i kjelleren og håndballhall under kunstgresset. I tillegg ser de for seg turstier på taket, et eget e-sport-senter, møteplasser for barn- og unge, for å nevne noe.

– Vi kan ikke bare snakke om Bodø/Glimt. Når vi snakker storstue, så snakker vi også storstue for idretten i bredden. Men også for kulturen, byen og regionen vår mangler ei storstue. Et sted hvor man kan se til og skape opplevelser for folk, sier Thomassen.