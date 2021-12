Torsdag skal Glimt spille en særdeles viktig kamp mot det ukrainske laget Zorya Luhansk i Serieligaen.

Vinner Glimt kampen, er de garantert å vinne gruppen sin, med Roma hakk i hæl. Da slipper de å spille playoff, og går rett inn i åttendedelsfinalen i turneringen.

De to kampene som kommer nå, vil definere hele Glimts sesong. Derfor er det viktig at spillerne og trenerteamet klarer å holde fokus.

Trener Kjetil Knutsen sa tidligere onsdag til Eurosport, at Glimts mentale trener er med for å hjelpe dem med nettopp det.

– Bjørn Mannsverk er inne her nå. Jeg tror det er viktig å erkjenne at vi flyttet fokuset litt i Brann-kampen. Vi må prate litt om at det kan ligge en frykt der rundt det som kommer nå. Redselen for å kunne ødelegge alt på oppløpssiden vil være til stede, men vi må bare tørre å prate om det og erkjenne hva som skjedde i kampen. Jeg tror vi kan ta veldig mye god læring ut av det, sier Knutsen til Eurosport.

Går for førsteplassen

På pressekonferansen var Kjetil Knutsen og midtbanemaestro Ulrik Saltnes til stede.

Knutsen kunne forsikre de lokale journalistene om at de kom til å gå for seier med det beste laget tilgjengelig.

– Vi spiller alltid med det beste laget, og dette er en veldig viktig kamp for klubben. Vi vet at vi møter et godt lag.

Ulrik Saltnes fikk spørsmål om hvordan han ville beskrive den ukrainske motstanderen.

– Det er et godt lag med gode individuelle spillere. De har noen gode spillere på topp som vi vet godt om, og disse lagene pleier å spille bedre hjemme enn borte. Så det er en stor utfordring som vi ser frem til.

Ulrik Saltnes kom kanskje litt overraskende tilbake fra skade da han ble byttet inn til pause i 0-0-kampen mot Rosenborg for noen uker tilbake.

Det å kunne spille fotball og få med seg siste delen av sesongen, er noe han nyter fullt ut.

– Det er helt herlig. Det er som en stor bonus, og hver dag er en fest når jeg trodde at jeg ikke kom til å kunne oppleve det. Jeg skal bare nyte det jeg får med meg, for snart er det over, dessverre. Da kommer det en ny, liten ferie før neste sesong.