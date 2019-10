Da Markus Hansen Moe fra Sandnessjøen i Nordland var seks år maste han seg til å få lære bridge av mamma og pappa. Nå er han åtte år og allerede på god vei inn i norgeseliten.

Til vanlig spiller Markus i Helgeland Juniorbridgeklubb. Klubben ledes av tidligere norgesmester, Kurt Ove Thomassen.

– Gutten er et stortalent! Jeg har i lang tid sagt at vi har å gjøre med bridgens svar på Magnus Carlsen.

Åtte år gamle Markus Hansen Moe vant sist uke en landsomfattende bridgeturneringg mot godt voksne spillere. Foto: Helgeland Juniorbridgeklubb

Thomassen kjenner Markus godt, og har vært med på å lage et opplegg som skal gjøre ham enda bedre.

– Han skal blant annet delta på samlinger for potensielle landslagsspillere. Det er viktig at han får god matching, men han må også ivaretas slik at han ikke ser på det hele som et slit. Han er jo tross alt bare åtte år.

– Maste og maste

Pappa Håvard Moe forteller hvordan seksåringen ble bridgefrelst.

– Både jeg og mora spiller bridge. Han ville være med, men vi sa han var for liten. Han maste og maste, og til slutt satte vi oss ved kjøkkenbordet og viste han litt. Da var det gjort. Han tok det mye lettere enn vi hadde trodd.

På dette tidspunktet gikk Markus ennå i 1. klasse.

– Han kunne ikke pluss og minus, så det måtte vi lære han. Det trenger man for å kunne spille bridge. Vi begynte ved stuebordet og etter kort tid så begynte han å spille mot roboter på bridgeapper.

Pappa Håvard forteller at Markus fortsatt er helt oppslukt av spillet. På det meste spiller han tre ganger i uka i ulike lokale bridgeklubber. I helgene er det turneringer.

I forrige uke vant han en landsomfattende bridgeturnering. Da med pappa som makker.

Ingen Magnus Carlsen

Thomassen mener det ikke er noen grenser for hva «bridgens Magnus Carlsen» kan oppnå.

– Markus er helt eksepsjonell. En så ung spiller som presterer så bra så tidlig. Jeg må gni meg i øynene og lure på om dette er tilfellet.

Selv om foreldrene setter pris på de varme ordene som sønnen, mener pappa Håvard at å sammenlikne sønnen med Magnus Carlsen, er å ta vel hardt i.

Faren til Markus mener det er å ta for hardt i å kalle sønnen hans bridgens Magnus Carlsen. Her er den ekte Magnus Carlsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Jeg synes han dro til litt kraftig når det gjelder dette med bridgens Magnus Carlsen. Markus gjør ikke helt umenneskelige ting, så det synes jeg er litt å overdrive.

For selv Markus på åtte år har sine begrensninger.

– Når Markus møter flinke voksne, blir han slått, sier faren. Men innimellom er han flinkere enn de voksne.

Pappa Håvard sier er at de vil legge til rette for at sønnen kan satse på bridge, men at det skal være lystbetont. Om ikke Markus synes dette er morsomt, trapper vi ned umiddelbart, sier Moe.

– Han må ville det selv for at vi skal synes det er greit. I den alderen finner de plutselig ut at det er noe annet som er artig. Da må han få lov til det.

Flere rekorder

Men det er ikke vanskelig å se hvor skrytet kommer fra. Åtteåringen har allerede flere rekorder.

Da han var sju år var han den yngste som fikk utmerkelsen «kløvermester». Nå har han satt rekorden som den yngste som mottar utmerkelsen «rutermester.» Denne utmerkelsen sikret han seg da den nyeste seieren gav han de nødvendige mesterpoengene han manglet.

I tillegg er han den yngste spilleren som har vunnet en norsk simultanturnering. Trolig er han nå den yngste i verden som har vunnet en nasjonal simultanturnering, sier tidligere norgesmester i bridge og leder i Helgeland Juniorbridgeklubb, Kurt Ove Thomassen.