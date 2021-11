Marthe (18) må forlate kommunen hvis hun blir syk – bruker timevis på å få legehjelp

Fastleger er som trekkfugler i Meløy kommune i Nordland, fylket hvor det mangler flest fastleger i landet.

Hvite frakker skiftes ut med årstidene.

– Hva er det som er feil, hvorfor klarer vi ikke å beholde legene våre? Undrer Marthe Øijord (18).

Gjennom hele oppveksten kan hun ikke huske å ha hatt én eneste stødig fastlege.

– Det var en måned der, og en måned her, og et vikariat for en fastlege der. Det har aldri vært en fast fastlege.

Først de seneste årene har hun hatt én person å forholde seg til.

Men ikke i sin egen kommune.

Hvis Marthe blir syk, må hun kjøre til nabokommunen Gildeksål. Det tar rundt 45 minutter én vei.

Marthe Øijord jobber som akvakultur-lærling i Meløy. Foto: Privat

– Dessverre for lite

Støre-regjeringen legger frem sine endringer i statsbudsjettet i dag.

Fastlegeordningen styrkes med 100 millioner på toppen av Solbergregjeringens 350 millioner.

– Vi vil øke innsatsen for å rekruttere fastleger med målrettede tiltak, inkludert 50 millioner kroner for å innføre en ny tilskuddsordning for legevakt i kommuner med særskilte rekrutteringsutfordringer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressekonferanse.

Men legestanden er ikke fornøyde med summen som presenteres.

– Det er dessverre altfor lite. Vi vil ikke kunne rekruttere med så liten reell listereduksjon. Dette betyr at vi må velge å forsøke å holde ut arbeidsmengden enda et år, sier Bernard Holthe.

Bernard Holthe er førstehandsråd for allmennlegeforeningen i Nordland, og medlem av styret i Nordland legeforening. Foto: privat

Han er privatpraktiserende fastlege i Narvik og styremedlem i legeforening i Nordland.

Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen representerer landets cirka 5.000 allmennleger. Også de er skuffet over helseminister Ingvild Kjerkols påslag.

– Ap var før valget tydelige på at de ville øke basisfinansieringen i fastlegeordningen. Det er det desidert viktigste tiltaket for å sikre stabilitet og rekruttering og det haster, sier de i en kommentar til NTB om budsjettlekkasjen.

For få leger

Holthe er tydelig på hvor skoen trykker.

– Etter samhandlingsreformen i 2012 har fastlegeordningen blitt tilført for mange oppgaver uten at vi har fått tilsvarende økte ressurser.

Nå mener han at det haster.

– Fastlegeordningen er på tur til å rase sammen fordi man er for få leger.

Hele 116. 000 nordmenn står på en liste uten lege, ifølge en fersk kvartalsrapport fra Helsedirektoratet.

De siste årene har antallet som står på liste uten en fastlege, økt. Det har lenge vært en varslet krise.

Men det er særlig distriktene som rammes. Og de som bor der.

Nordland topper statistikken. Der sto 10 prosent av legelistene uten fastlege i andre kvartal 2021.

Oslo er i andre enden av skalaen og har i svært liten grad slike lister.

Antallet uten fastlege i Nordland har økt de siste årene. Foto: Skjermdump

Dette er fastlegeordningen: Ekspandér faktaboks Fastlegeordningen ble innført 1.6.2001.

Den innebærer at alle kan velge seg en fastlege, som er vår faste kontakt med helsevesenet.

Foreldre velger for barn under 12 år.

Du kan skifte lege opptil to ganger i året.

Stoler du ikke på diagnosen eller behandlingen fastlegen gir deg, har du krav på en annen leges synspunkt.

Fastlegen din har ansvaret for å sikre deg primære legetjenester, henvise deg til spesialist, skrive sykemeldinger, trygdeerklæringer og annet du har behov for.

Fastlegen skal være tilgjengelig for "sine" pasienter. Det skal være mulig for deg å treffe legen per telefon. Fastlegen forplikter seg til å skaffe en vikar, som vil være din faste kontakt når han/hun er fraværende.

Bare 0,5 prosent av befolkningen har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

Må kjøre ut av kommunen

Marthe Øijord blir oppgitt over at måtte kjøre flere mil for den minste ting.

Nå skal hun rense et sår etter en operasjon. I neste uke skal hun fjerne noen sting.

– Nå har jeg akkurat fått lappen. Men da jeg ble syk før, måtte mamma ta seg fri fra jobb for å kjøre meg. Og da forsvant det fort en halv arbeidsdag. Det er det som er så synd.

Men Øijord er tross alt heldig.

Hun er ung og mobil og har endelig en fastlege som kan følge henne opp under en langvarig utredning.

Mange står helt uten et slikt tilbud i Norge.

Det kan gi økt risiko for dødelighet på sikt, ifølge en norsk undersøkelse.

Prioriteres ikke

Siv Renate Johansen og hennes tre barn står på en legeløs legeliste. De bor på øya Bolga i Nordland. Her går hurtigbåten kun to dager i uka.

– En tur til legen for oss betyr i beste fall fem timer på reise, til Ørnes.

Hvem som møter dem i døra, vet hun aldri.

Men nå er begge de nærmeste legekontorene, både på Ørnes og i Glomfjord, stengt på grunn av utfordringer med bemanningen. Det opplyser kommunen.

Det er kun akutt sykdom som blir prioritert nå.

Siv Renate Johansen og Stein Morten Nystrøm driver fiskemottaket på Bolga, rorbuanlegget, snekkerfirma og brøytetjeneste. Å ta en fridag for å dra til legen, er dermed ikke så lett. Foto: Privat

– Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg hadde legetime denne uken, men fikk en SMS om at den er avlyst.

Bodø, som er nærmeste storby, har ledige fastlegelister. Men det vil gi en samlet reisetid på 10 timer.

10 timer for å fjerne et par sting.

10 timer for å sjekke D-vitamin-nivået.

10 timer for å ta en urinprøve.

– Det gjør jo at jeg kvier meg for å gå til legen og ofte utsetter ting som jeg egentlig burde ha fått sjekket, sier Johansen.

Men også hun påpeker at det ikke er henne det er synd i.

– Jeg er ikke så ofte syk, men vi har mange pensjonister som ikke har førerkort på øya, og folk som er kronisk syke. Dette er et stort problem for dem. ​​​