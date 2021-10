Pasienter som har hatt samme fastlege i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere dødsrisiko enn de har det første året med en ny lege.

Det er en av konklusjonene i en studie publisert i British Journal of General Practice.

Det er også mindre sannsynlig at pasienten oppsøker legevakta og blir innlagt på sykehus.

FASTLEGESTATISTIKK: Å ha en fastlege lenge reduserer faren for død betydelig, i forhold til å få hjelp hos en ny lege. Foto: Foto/ill.: Norce/UiB

Aviser i både England og Spania har skrevet om undersøkelsen etter at den ble publisert 5. oktober.

Fordel å kjenne pasienten

Forskningen er gjort ved å sjekke ulike registre og statistikker. Når de slås sammen, dukker det opp en tydelig forskjell på pasienter med og uten fastlege de har kjent lenge.

Forskningen er gjort i et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet Norce. Professor Hogne Sandvik har ledet arbeidet.

– Fastlegene er spesialister på sine pasienter, sier han. Det kan gjøre det enklere å oppdage endringer hos pasienten, samt unngå at de utsettes for unødvendige og farlige undersøkelser.

Leder i Vestfold legeforening, Tom Ole Øren, kjenner seg godt igjen i disse resultatene.

– Jeg har pasienter jeg har kjent siden de lå i mors liv, sier han.

Øren er en av mange fastleger som får fortvilte folk på døra som forsøker å finne en ny fastlege.

– Dette gjelder særlig innflyttere, sier Øren.

Ikke har han noen å sende dem til heller. Kollegaene i Vestfold har stort sett fulle lister.

Fastlege-mangelen er stor

Torsdag skrev NRK om Marte Hansen. Hun er en av 120.000 nordmenn som er uten fastlege. Hun er kronisk syk og er lei av å fortelle stadig nye leger om seg og sin sykdom.

TO ÅR UTEN: Marte Hansen i Alta er en av mange uten fastlege. Foto: Anita Føleide / NRK

Så fikk hun endelig en ny fastlege. Det var bare ett problem:

– Hun slutta! Så nå er det bare vikarer inne etter henne, sier Hansen.

Mange norske kommuner sliter med å erstatte fastleger som slutter.

Håper på bedre tider

Det er to ting som må til for å få flere fastleger, mener leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev. Mindre arbeidspress og mer penger inn i ordningen for å få finansiert flere fastleger.

TRENGER MER PENGER: Leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier han forventer at den nye regjeringen tar tak problemet. Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legeforening

En fastlege jobber i gjennomsnitt i underkant av 50 timer i uka. I tillegg må de jobbe på legevakt i kommunen, opplyser Klev.

– Slik situasjonen er i dag opplever mange leger situasjonen som uhåndterbar. Mange, både yngre og erfarne leger, vegrer seg for et slikt arbeidsliv, sier han.

Da Jonas Gahr Støre presenterte den nye regjeringen torsdag, nevnte han spesielt fastlegeordningen som noe den nye helseministeren, Ingvild Kjerkol, skal gå løs på.

Fastlege Tom Ole Øren har også store forhåpninger til at en ny regjering tar tak i problemene.

Undersøkelsen bekrefter det vi har visst lenge, sier han.

– En fastlege som følger deg over tid, er svært viktig for din helse.