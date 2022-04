– Finn frem vintertøyet. Dette kan dessverre vare en stund, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Varselet for denne uka er nemlig trist lesning for de som lengter etter våren.

Det kommer vind fra nordvest som tar med seg arktisk luft til Nord-Norge.

Dermed blir det snø og kuling – og til og med storm utsatte steder.

– Vi har hatt noen dager med «lurevår», men det tok brått slutt, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak ved Vervarslinga i Nord-Norge til NRK.

Han forteller at det blir godt med påfyll av snø over hele landsdelen – kanskje også i Midt-Norge.

Polart lavtrykk

Verst blir det naturlig nok lengst nord.

Et polart lavtrykk dannes i dag i havet før for Spitsbergen. Det beveger seg sørøstover, og har med seg nordlig sterk storm og snøbyger.

Lavtrykket vil treffe Øst-Finnmark som vil kunne få liten storm tirsdag kveld, forteller Ratajczak.

Men også andre steder vil få kjenne på vinden. I dag er det sendt ut farevarsel for kuling med vind opp mot 15 sekundmeter i Vesterålen og enkelte steder i Vestland.

– Behold vinterdekkene på

Når det gjelder nedbøren, tror meteorologen det kan komme opp mot ti centimeter med snø per døgn de nærmeste dagene.

Med andre ord:

– Man kan trygt beholde vinterdekkene på. Jeg har selv tatt frem piggdekkene i dag, sier Ratajczak som ber oss om å holde ut:

– Det er ingen tegn på bedring med det første.

Skogbrannfare i sør

For Sør-Norge sin del ser det ganske annerledes. Der har de andre problemer.

I hele Sør-Norge er det lokal fare for gras- og skogbranner, og det ser ikke ut til å bedre seg på en stund.

Meteorologisk institutt har meldt om lokal brannfare i alle områder som er snøfrie sør for Helgeland. De melder at store område kan bli skadd om det begynner å brenne.

Men til tross for at skyer og regndråper står på værmeldinga for enkelte steder i dagene som kommer, er ikke det nødvendigvis nok.

Det er ventet at temperaturene i Sør-Norge skal gå noe ned neste uke, til tross for at det fremdeles er tørt. Møre og Romsdal og Trøndelag kan også få snø ned i lavlandet, melder meteorologen.