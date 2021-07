– Soving det utgår, det er en ikke-eksisterende faktor om sommeren, sier Fredrik Eidissen Langnes (27) fra Mo i Rana.

Når kroppen er vant til kjølige temperaturer, blir det mangel på søvn når det bikker 20 grader, forklarer nordlendingen.

Den siste tiden har Nord-Norge vært «plaget» med sydentemperaturer. Årets første tropenatt var det Helgeland som fikk.

– Det blir vel smått noen minutter på natta, sier Raningen.

Å dra på jobb etter en søvnløs natt, er en utfordring.

– Man må bare stå i det. Men det er vi nordlendinger vant med. Vi står han av.

Fredrik Langnes på brevandring for å kjøle seg ned i sommervarmen. Her fra Svartisen på Meløy. Foto: Privat

Blir glad av lys og varme

Man skal ikkje sove bort sumarnatta, sies det. Kombinasjonen av sol hele døgnet og varme netter, gjør nordlendinger ekstra trøtte for tiden.

– Lys stimulerer hjernen, det er som blomster som åpner seg i lyset og lukker seg i mørket, forklarer søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

Og når sola står på himmelen hele døgnet, er det lett å bli døgnvill. Men er det et problem?

Ikke nødvendigvis, mener forskeren.

– Vi blir absolutt gladere av lys og varme.

Og vi trenger heller ikke like mye søvn på sommeren. Når vinteren og mørketiden kommer, går vi naturlig i dvale.

Men dette er svært individuelt. Noen trenger mer søvn enn andre. Og hvis man allerede sliter med søvnproblemer, kan midnattssola og varmen, forverre dette.

Folk på gata blir spurt om hvordan det er å sove i varme. Du trenger javascript for å se video. Folk på gata blir spurt om hvordan det er å sove i varme.

Tenåringer er dessuten flinkere til å sove. Jo eldre man blir, desto større problemer får man med å sove.

Og vi trenger søvn, tross alt.

– Søvn er vesentlig for å leve. Vi bruker i snitt en tredel av livet i søvn, forklarer søvnforskeren.

Nordlendinger tilpasser seg

Forskning fra Universitetet i Tromsø viser at verken midnattssol eller mørketid påvirker nordboerne sine søvnvaner, i stor grad.

– Det rare er at selv om vi tror at vi blir veldig påvirket av midnattssola og mørketid, så viser forskning fra Tromsundersøkelsen at vi egentlig sover like godt hele året.

Det sier Laila Hopstock, forsker ved Norges arktiske universitet.

Laila Arnesdatter Hopstock er forsker ved UiT og hovedkoordinator ved Tromsøundersøkelsen. Foto: Edvard Kristiansen

Tromsøundersøkelsen konkluderer med at nordlendinger har tilpasset seg de klimatiske forholdene.

Eksempler kan være bruk av dagslyslampe og blendingsgardiner.

– Det moderne samfunnet tvinger oss inn i en døgnrytme hvor vi må ta hensyn til arbeid og skole. Den luksusen og levestandarden vi har, gjør at vi kan velge å ikke bli så påvirket av naturen rundt oss.

Men å bli litt døgnvill når sola lokker på natta, er likevel ikke en myte.

Det er en kjensgjerning at lyset påvirker oss. Men det gjelder å etablere gode rutiner, sier forskeren.

Økt risiko for sykdom

Hvis man sover for lite over tid, viser studier at man har en økende risiko for en rekke sykdommer som kreft, hjertesykdommer, overvekt og demens.

Bjørn Bjorvatn er en av Norges fremste søvneksperter og er professor ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Over tid vil lite søvn være en belastning på kroppen. Og da er det viktig å tilrettelegge for økt søvn.

Og gjøre det mørkt på soverommet er et viktig tiltak. Bjorvatn anbefaler blendergardiner for å stenge lyset ute av soverommet.

– Man får bedre søvn hvis det er mørkt, stille og man ligger vannrett.

Mørketiden er verst

Bjorvatn er opptatt av at vi ikke skal sykeliggjøre sommeren. Det er under mørketiden de psykiske plagene øker i befolkningen i nord.

– Tiden vi er inne i nå er jo fantastisk, med mye lys og varme, og det er jo Norges styrke. Tross alt er det dette vi liker, det er positivt med lys og varme.

Fredrik Eidissen Langnes fra Mo i Rana, elsker vinteren. Sommeren tilbringer han gledelig inne.

– Kler jeg av meg T-skjorta og går ut, går det cirka 37 sekunder før jeg blir solbrent.