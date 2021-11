Fredag morgen og formiddag vil sola, jorda og månen står på linje i verdensrommet.

Da vil månen bli liggende i skyggen fra jorda.

Det gjør at det over hele landet blir muligheter for å se en delvis måneformørkelse.

Og på fredag 19. november er formørkelsen nesten total. Bare en liten flik nederst på månen havner ikke i jordas skygge.

Men forholdene ligger bedre til rette noen steder i landet enn andre.

Når kan du se formørkelsen?

Fagsjef ved Norsk romsenter, Pål Brekke, forteller at formørkelsen er mest synlig kl. 10:03 i Norge. Da ligger nesten 98 prosent av måneskiven i jordas skygge.

– Når månen kommer inn i jordens skygge sett fra solen får vi en måneformørkelse. Når månen passerer gjennom skyggen blir den litt mørkere enn den vanligvis er, sier Brekke.

Pål Brekke, fagsjef ved Norsk romsenter sier at måneformørkelser skjer én til to ganger i året og henger sammen med månens bane rundt jorda. Foto: Norsk Romsenter

Månen kan derfor få et rødaktig skjær fordi noe av sollyset går gjennom atmosfæren på jorda og brytes tilbake på månen forklarer forskeren.

Men noen steder i landet kan månen allerede være nede når formørkelsen er på sitt sterkeste.

Her ser du når månen går ned i nærheten av deg:

Når går månen ned fredag formiddag? Ekspandér faktaboks Månen går ned fredag formiddag: kl. 08:24 i Oslo Kl. 08:34 i Lillehammer Kl. 08:24 i Kristiansand Kl. 08:50 i Bergen Kl. 08:55 i Trondheim Kl. 09:28 i Bodø Kl. 09:49 i Harstad Kl. 10:06 i Tromsø Kl. 09:57 i Alta Kl. 10:40 i Hammerfest Kl. 09:40 i Vardø. Kilde: https://www.himmelkalenderen.com/2021/10/maneformorkelse19nov2022/

Siden månen er lenger oppe i nord lønner det seg å være langt nord denne fredagen hvis du vil se måneformørkelsen.

Fotomontasje av delvis måneformørkelse. Foto: A. Ayiomamitis

Men om du får ser månen eller ikke er avhengig av været.

– Hvis man er heldig kan man kanskje glimte til å se det flere steder i landet, sier vakthavende meteorolog Randveig Eikhild hos Meteorologisk institutt.

Likevel forteller hun at skyer kan skygge for sikten flere steder. Det gjelder både på Vestlandet, i Trøndelag, på Østlandet og i Agder.

– På Svalbard, nord i Troms og vest i Finnmark blir værforholdene best for å se fenomenet, sier Eikhild.

Hvor er det best å se måneformørkelsen?

Det er noen hinder.

Himmelen er generelt ganske lys på formiddagen i store deler av landet, og månen beveger seg i en skrå vinkel som gjør at den går ned en halv time tidligere sør i landet.

Men på Svalbard er det mørketid og gode forhold for å se måneformørkelsen.

På Svalbard var det solformørkelse 10. juni i år. Det er også et godt sted å være for å oppleve måneformørkelse 19. november. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Kl. 10 på formiddagen vil det være stedet å være for en månekikker.

– Jo lenger nord du kommer jo mer synlig er formørkelsen. Befinner du deg der bør du finne et sted med godt syn mot horisonten uten et fjell eller en ås i veien, råder Pål Brekke ved Norsk romsenter gir.

Under formørkelsen kan svalbardianere se stjernehopen Pleiadene et stykke ovenfor månen.

Kart over hvor formørkelsen blir ellers i verden finner du her.

Fremstilling av hvordan måneformørkelsen kan se ut i ulike deler av landet. Foto: himmelkalenderen.com

Men hva med de som bor sør i landet?

Om du bor sør i landet, trenger du ikke fortvile.

Her får du nemlig muligheten til å se et annet spesielt syn.

Når formørkelsen er over og fullmånen er tilbake, vil de store gassplanetene Jupiter og Saturn lyse klart i sør forteller fagsjef ved Norsk romsenter, Pål Brekke.

Fagsjef ved Norsk romsenter sier at det kan bli et flott syn for de i sør når Saturn og Jupiter står så nær hverandre som de gjør på fredag. Foto: himmelkalenderen.com

– Jupiter og Saturn står ganske nær hverandre og er flotte på høsten. Det er ikke alltid de står så nærme hverandre som de gjør nå. Det kan bli et veldig fint syn.

Og for å få med deg dette gjelder det å være langt sør. Bor du i Nord-Norge vil Saturn nemlig stå så lavt at du ikke kan se den.

Kun utstyrt med en liten prismekikkert eller en stjernekikkert kan du dermed ser både Saturns ringer og de fire store månene til Jupiter.

Vakthavende meteorolog Randveig Eikhild sier at østlendingene kan være heldige med sikten på dette værfenomenet.

– På Østlandet blir det kanskje litt mer oppsprekk i skydekket, og det ser ut til å bli litt bedre utover formiddagen.

Hva kan vi se frem til i 2022?

Astronom Jan-Erik Ovaldsen gir årlige ut den astronomiske håndboka.

«Himmelkalenderen 2022» viser at det er en del fenomener man kan glede seg til også i året som kommer.

Allerede 14. desember kan det være en idé å ta en titt opp på stjernehimmelen.

Meteorsvermen Geminidene vil vøre synlig over store deler av landet 14. desember. Her fra Saltdal i Nordland i 2016. Foto: Silja Akselsen

– Meteorsvermen Geminidene er den neste himmelbegivenheten det er verdt å merke seg.

Geminidene Ekspandér faktaboks Geminide-meteorer er lyssterke, middels hurtige og kommer i alle slags farger.

Opphavet til Geminidene er asteroiden 3200 Phaethon. Dette i motsetning til andre svermer som kommer av kometer.

Geminidene dukket for første gang opp i 1862.

Navnet kommer av at meteorsvermen synes å stråle ut fra stjernebildet Tvillingene (Gemini på latin). Kilde: Himmelkalenderen.

I tillegg vil flere muligheter for måneformørkelse by seg, både 16. mai og 8. november neste år, men også for å se måneformørkelsen i november neste år kan det lønne seg å være på Svalbard.

– Men hele landet kan glede seg til 25. oktober 2022 ifølge astronomen. Da inntreffer en rimelig stor delvis solformørkelse der månen dekker opptil 64 % av solskiven, sier Ovaldsen.