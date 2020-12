Øyvind Langsæther jobber som drosjesjåfør i Narvik. Da han var ute på en tur tidligere fredag kveld, fikk han et uventet syn.

Flere har rapportert om at det har sett en svært lyssterk kule over Nord-Norge.

– Først trodde jeg det var et stjerneskudd. Jeg bestemte meg for å stoppe for å notere tidspunktet på dashkameraet. Like etter var jeg inne i avisen og så at flere hadde sett det samme, sier han til NRK.

Det var Fremover som først omtalte denne saken.

Langsæther sier han har sett stjerneskudd flere ganger tidligere, men ikke noe på denne størrelsen.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Det var artig å ha sett, men det kom litt uforberedt på, sier han.

Et bilde som har blitt tatt av en tipser til Norsk meteornettverk. Foto: Norsk meteornettverk

– Et sjeldent syn

Vegard Lundby Rekaa er astronom i Norsk meteornettverk og har fått med seg ildkulen som så mange nå har sett over Nord-Norge.

Han sier at slike syn er både spennende og sjeldne i norsk sammenheng.

– Dette her er en tradisjonell ildkule, eller med andre ord et veldig kraftig stjerneskudd. Det kalles også en meteor. Det er en stein fra verdensrommet, som har gått i bane rundt sola i millioner av år, før den til slutt endte opp i atmosfæren vår.

– Er dette et vanlig syn?

– Dette her er egentlig et ganske sjeldent fenomen. Vi har hatt dette nettverket i drift i over fem år, og vi har kanskje fem i den størrelsen her til sammen, som har vært filmet over Norge.

Like gammel som solsystemet

Rekaa sier at meteorer av denne størrelsen i noen tilfeller kan gi fra seg små steiner, meteoritter, som daler ned på jorden etter at meteoren treffer atmosfæren vår.

– Meteoritter er jo fryst materiale fra da solsystemet vårt ble laget. Det er materiale som fantes når vår planet ble til, men de har ikke vært utsatt for den utviklingen som stein på jorden. Selv om jorden er 4,6 milliarder år gammel, så er den eldste bergarten her rundt 2 milliarder år gammel.

Meteoren i dette tilfellet skal ifølge astronomen ha truffet atmosfæren i høy hastighet. Idet den gjør det, begynner den å brenne, som man kan se på himmelen.

– Lyset tyder på at det er mye fart, men også at denne meteoren har vært ganske stor. Akkurat hvor stor er litt for tidlig å si.

Men han tviler på at denne meteoren kommer til å avgi noen meteoritter.

– Det ser ut til at den var lysende da den kom inn 110 kilometer over bakken til rundt 60 kilometer. Høy hastighet og bratt vinkel kan tilsi at den har gått helt i oppløsning.

Nå håper astronomen at flere sender inn bilder og observasjoner til deres nettside så de kan kalibrere hvor meteoren kom inn i atmosfæren.