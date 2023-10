Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fiskekjøper Kato Fredriksen i Nordland har kjøpt en 303 kilos makrellstørje, den største fisken han har kjøpt i sitt liv.

Hobbyfisker Thomas Tangen Flem i Ålesund har fanget en 396,7 kilos makrellstørje, noe som kan være en ny Norgesrekord.

Makrellstørjebestanden har økt de siste ti årene etter å ha vært nær utryddet, noe som gir håp for andre truede arter.

Fiskekjøper Kato Fredriksen (66) fikk denne uka hånd om det han kaller en skikkelig godbit. En 303-kilos makrellstørje, som ble tatt på garn utenfor Vega i Nordland.

– Det er den største fisken jeg har kjøpt. Og jeg har kjøpt en del fisk i løpet av mitt liv.

Fredriksen er styreleder ved Vega Delikatesser, som driver med mottak og videreforedling av fisk på Vega.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en sånn fisk før, så det er veldig artig.

Fisken som kan bli opp mot 700 kilo tung, veide 303 kilo med hodet som er avbildet. Foto: Kato Fredriksen

En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner. I 2012 ble verdens dyreste makrellstørje solgt på et fiskemarked i Tokyo for en sum som tilsvarer utrolige 4,4 millioner kroner.

I Norge regner man at ei 300 kilos makrellstørje kan ha en verdi på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Fiskekjøperen på Vega sier at prisen på fisken ikke er like høy nå. Årsaken er at det foregår et makrellstørjefiske rundt Bergen og Ålesund også.

Men å røpe prisen på makrellstørja, kommer ikke på tale om.

Mulig norgesrekord

Det er ikke bare på Helgeland det er makrellstørje-feber.

I Ålesund har hobbyfisker Thomas Tangen Flem fått en 396,7 kilo tung makrellstørje med stang og snelle ute i en liten 22-fots båt.

Her står Thomas Tangen Flem med sin aller største fangst noensinne. Foto: Privat

Han beskriver makrellstørje-fiske som det drøyeste og mest ekstreme man kan gjøre innen sportsfiske.

– Det er verdens desidert sterkeste fisk.

Han er med i et fisketeam hvor de i tillegg til å kunne merke fisk, kan ta en fisk til eget forbruk.

– Vi var litt heldige med at når vi først skulle ta en fisk så ble det en makrellstørje.

Nå venter han i spenning på svar fra juryen i Villmarksliv, som kommer med den avgjørende dommen på om det er ny norgesrekord.

Thomas Tangen Flem fra Ålesund jobber som mekaniker hos en fritidsbåtforhandler, og er en nokså aktiv fisker. Foto: Privat

– Det er kjempetøft og en stor drøm å få oppleve, sier Flem, og legger til at det blir mye sushi-middag fremover.

Eksemplarisk kvalitet

Leif Nøttestad er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og er bestandsansvarlig forsker på makrell og makrellstørjer.

Fakta om makrellstørjen Ekspander/minimer faktaboks Nøttestad forteller at dette er den største tunfiskarten på kloden. Det er en av de raskeste svømmerne vi har og kan bli opp mot 700 kilo. De kan svømme 25.000 kilometer på et år, og dykke ned til 1200 meter. Makrellstørjen er utbredt i hele Atlanterhavet, Svarthavet, Middelhavet og helt over på andre siden til Mexicogulfen, langs den amerikanske kysten og i kanadiske farvann. I tillegg kan den veie fra 150-200 kilo til 400-500 kilo. Kilde: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet

Han forteller at makrellstørjen er verdens største tunfiskart og Norge er det nordligste området som makrellstørjen har utbredelse. Det er også her man finner de største eksemplarene.

– Å få en stor og velvoksen fangst på 303 kilo er nok ikke så vanlig. For å finne det må man tilbake til 1950- og 60-tallet.

I mange år ble det drevet omfattende fangst på makrellstørjen og på 50 og 60-tallet sto Norge for Europas største fiskeri på makrellstørje.

Det førte til at arten var nær utryddet. Utover 2000-tallet var bestanden på vei opp. I 2014 ble det for første gang på 30 år åpnet for et forsøksfiske.

– Hvem kunne forventet å få en makrellstørje i garn utenfor Helgelandskysten en sen oktoberdag, sier Leif Nøttestad ved HI, og legger til at det er en fantastisk observasjon. Foto: Ukjent

Internasjonalt er kvotene på fiske av makrellstørje over 4000 tonn, men i Norge er grensen i underkant av 400 tonn.

– Det blir fanget lite i våre farvann, men det kan bli lønnsomt å fiske makrellstørje i fremtiden. Foreløpig er det ikke det, forklarer forskeren.

Nøttestad legger til at noe som gjør norsk makrellstørje så spesielt, er den eksemplariske kvaliteten.

Har ikke mulighet til å selge utenlands

Også på Vega blir det sushi-fest. Nå er den 303-kilos makrellstørja fra Helgeland filtrert og en del er sendt til Trondheim. Til helga sendes en del til restauranter i Bodø.

– Dere selger den ikke utenlands?

– Nei, den var så stor at vi har faktisk ikke mulighet til å pakke den ned, sier fiskekjøper Fredriksen.

Han legger til at han synes det er fint at man har mulighet til å selge lokalt.

Historiske bilder av makrellstørje i Sandnessjøen I Norge har størje lenge vært brukt til matfisk. Størjefisket i Norge tok for alvor fart rundt 1950. Størjefisket i Norge på 1950- og 1960-tallet var ikke kvoteregulert. I denne perioden ble det høstet mellom 1000 opp til 11500 tonn størje årlig, nesten utelukkende på snurpenot. Både på Møre og på Helgeland opplevde man et eventyrlig fiske. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum Bildet viser makrellstørjefangsten i Sandnessjøen en gang på 1950-tallet. I denne perioden var Norge av verdens største aktører innen størjefisket, og om lag 450 fartøyer var involvert i dette fisket fra Oslofjorden i sør til Troms i nord. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum Makrellstørje er svært ettertraktet handelsvare i verdensmarkedet, og den fanges i dag med snurpenot, med line eller i ulike typer fiskefeller, stang og drivgarn. I dag blir 40% av verdensfangsten solgt til Japan, og er en kostbar og ettertraktet vare som rå sushi og sashimi. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum Makrellstørje lever i stimer i åpent hav, men kommer sesongvis inn til kysten. Den er i hovedsak utbredt i Nord-Atlanteren, men den finnes også i Middelhavet, Svartehavet og fra sør ved Afrikas sydspiss og nord til Norge. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum

– Og det som ikke blir solgt tar vi vare på, så hvis noen ønsker å kjøpe så er det bare å gi et vink.

– Du har jo smakt på den – var den god?

– Den smaker jo tunfisk da, sier Fredriksen lattermildt.

– Men for de som er glade i sushi så blir det nok veldig bra. Vi skal nok ha oss et måltid med fisken, vi også.

Her en makrellstørje som skulle serveres til restaurantgjester i Bodø i 2019. Foto: Thomas Litangen / Pott og Panne AS

Makrellstørje er til håp og inspirasjon for truede arter

På 50- og 60-tallet hadde Norge en av de største fiskeriene på makrellstørje, men på 70- til 90-tallet hadde man kraftig overfiske.

– Det resulterte i en hard knekk i bestanden frem til 2005. Da det ble tatt kraftige grep.

Lenge slet man med å få økt bestanden, og på et tidspunkt forsvant arten fra norske farvann.

– Men så skjedde det mirakuløse at den kom tilbake rundt 2012, og de siste ti årene har bestanden økt kraftig. Derfor har den kommet opp i våre farvann i større og større antall, forklarer Leif Nøttestad ved HI.

På mirakuløst vis har det nasjonale og internasjonale samfunnet klart å redde makrellstørjen, sier Nøttestad. Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

At man får en 303 kilos makrellstørje på Helgeland i garn, er nok resultatet av at vi har fått en bærekraftig og stor bestand av makrellstørje som brer seg langt.

– Det er til inspirasjon og håp om at hvis man nasjonalt og internasjonalt tar grep, kan man få truede bestander opp på fote igjen.

– Når det er mulig å få det til med denne arten, så er det mulig å gjenoppbygge fiskebestand overalt på denne kloden, mener seniorforskeren.