Den eksklusive tunfisken ble oppdaget i oppdrettsanlegg: – Blir mange tusen sushibiter

– De sliter nå. De har noen timer med hardt arbeid foran seg, sier daglig leder Eirik Sundal i Sabi Sushi.

Ved en slaktebenk gjør tre sushikokker noe de aldri har gjort før:

Skjærer opp en 300 kilo stor makrellstørje.

Snart skal den eksklusive råvaren serveres som sushi på restaurant.

– Det er første gang jeg har kuttet opp en så stor fisk. Det er en veldig god erfaring, sier sushikokk Vitalj Podgornyj.

På grunn av overfiske har fiskearten nesten forsvunnet fra norskekysten. Den har en verdi på mellom 50.000 og 100.000 kroner. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Fryktet rømming

Makrellstørjen er sjelden i Norge.

Men også veien til slaktebordet har vært uvanlig.

Alt startet med en beredskapssituasjon da makrellstørjen forvillet seg inn i laksemerden på Osland havbruk i Høyanger lørdag morgen.

Det utløste full alarm.

Frykten var at den store fisken skulle føre til at laksen rømte. Makrellstørjen ble derfor avlivet med skudd av jeger.

Den veide 330 kilo og var 282 centimeter lang.

Makrellstørjen på 300 kilo ble oppdaget under fôring på Osland havbruk i Høyanger. Foto: Osland Havbruk

Makrellstørje Ekspandér faktaboks Makrellstørje, òg kalla størje og blåfinna tunfisk, er ein fisk i makrellfamilien.

Den aller største tunfiskarten og ein av dei største beinfiskane på kloden.

Dei største fiskane kan verte meir enn 3 meter lang og vege godt over 500 kg.

Etter betring i bestandsutviklinga gjenåpna Noreg fisket etter makrellstørje i 2014. Kjelde: Havforskingsinstituttet

– Blir mange tusen sushibiter

Sushikokkene brukte fire timer på skjære ut den edle råvaren.

– Fisken er så stor at selv en stor kniv er liten, sier Sundal.

Store deler av tunfisken er solgt til restaurantkjeden Sabi Sushi. Allerede tirsdag ettermiddag vil det kunne serveres til sultne gjester.

– Det er noen kilo med kjøtt. Det er klart at det blir mange, mange tusen sushibiter av dette, sier Sundal.

Selv om fisken er eksklusiv, blir prisene på menyen akkurat som før.

– Torsoen har vi tenkt å ta litt mer for. Det er en eksklusiv vare.

Den store tunfisken vil gi mange tusen sushibiter, sier daglig leder Eirik Sundal i Sabi Sushi. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Rett bit på rett sted

Markedssjef Kenneth Larsen i Lerøy Alfheim selger de ulike delene til sushirestauranter og dagligvarebutikker i Bergen.

– Dette er en fisk man skal ha respekt for. Den har ulike kvaliteter og verdier. Vår jobb blir å sørge for at rett bit havner på rett sted, sier Larsen.

Han anslår at fisken har en verdi på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

På grunn av overfiske har fiskearten nesten forsvunnet fra norskekysten.