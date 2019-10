Rekordlave priser på verdens dyreste fisk – likevel bladde restaurant opp 75.000

I mange år ble det drevet omfattende fangst på makrellstørjen og på 1950- og 60-tallet sto Norge for Europas største fiskeri på makrellstørje. Det førte til at arten var nær utryddet, men utover 2000-tallet var bestanden på vei opp. I 2014 ble det for første gang på 30 år åpnet for et forsøksfiske.

Foto: © Brian J. Skerry /National Geographic Stock / WWF / 10293