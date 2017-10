Måken stjal kameraet til hobbyfotograf: – Er det mulig?

En måke dukket opp, og tok med seg kameraet over Seløya. Hele turen ble filmet, og Robertsen var i sjokk da han så innholdet i etterkant.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det blir ord som "wow" og "er det mulig". Det er så utrolig at man nesten bare må se filmen selv for å forstå.

Hobbyfotograf Kjell Robertsen fikk tilbake filmen av måken etter fem måneder. Foto: Kjell Robertsen

Det var ikke før 12. oktober at Robertsen fikk igjen filmen. Hobbyfotografen hadde regnet kameraet som tapt, helt til en mann fra Mosjøen ringte og så han hadde funnet det.

– Jeg trodde ikke mine egne ører da han sa han hadde funnet kameraet mitt. Jeg hadde heldigvis skrevet navnet mitt på minnekortet, så han visste hvem sitt det var.

Kameraet landet i flomålet, og var derfor ødelagt da mosjøværingen fant det. Men han klarte å ta ut minnekortet, og sendte det deretter i posten til Robertsen.

– Jeg er veldig takknemlig for at han tok seg bryet, sier Robertsen.

Ikke uvanlig

Seniorforsker ved Norsk institutt, Tycho Anker-Nilssen for naturforskning tror måken har forvekslet kameraet med mat.

– Det er ganske typisk for noen fugler at hvis de er i nærheten av det de anser som fare, så plukker de med seg det de tror er mat og flyr av gårde.

Tycho Anker-Nilssen sier måken ikke viste unaturlig oppførsel. Foto: Kari Skeie / NRK

Måker spiser alt fra fisk, smådyr og meitemark til søppel og brødskorper. At måken har trodd et kamera er spiselig er ikke unormalt.

Krabber og kråkeboller er en del av Havmåkenes diett. For å få ut maten av kråkebollen kan måkene ta med seg maten høyt opp i luften for så å slippe det ned på bakken slik at det knuses.

– Derfor er det egentlig ikke så rart at den kan ha trodd noe med hardt skal er spiselig, sier Anker-Nilssen.

Han forteller at måker som bor i byen og tettbygde strøk er vant til å ha tilbud om rare matbiter, søppel og så videre. De kan bli nysgjerrige på nesten alt som er av rimelig størrelse.

Mange tilfeldigheter

Hobbyfotografen mener han ikke kunne regissert filmen bedre om han hadde laget filmen selv.

– Det er jo ganske utrolig at kameralinsen alltid er mot måsen. Hva er sjansen for det? Det er så mange tilfeldigheter som slår til her. Hadde jeg stroppet filmen på en måke, er det akkurat slik jeg hadde gjort det.