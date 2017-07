Her flyr ørna avgårde med Auduns kamera

– Det verste med det hele var at jeg aldri kom til å få svar. Kameraet, som var mitt dyreste, var én ting, men spørsmålet var jo hvor tok ørna veien, og hvorfor klarte jeg ikke å finne kameraet på stedene jeg lette? Det har irritert meg siden.

Det var i fjor vår at den prisbelønte naturfotografen Audun Rikardsen filmet havørn utenfor barndomshjemmet i Steigen. Det som skulle bli en kort tur ut på havet, ble starten på et langvarig mysterium.

Fulgte feil ørn

På magen til en «passe stor» torsk, opererer Rikardsen inn et lite GoPro-kamera. Når havørna setter kloa i fisken, gir det fotografen flere spektakulære bilder av havørn. Dette er en teknikk som Rikardsen har blitt spesialist på, og som også denne vårdagen skulle fungert optimalt.

FORNØYD: Naturfotograf Audun Rikardsen er fornøyd med at kameraet endelig er i hus. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Jeg forventet at ørna skulle slippe fisken etter kort tid, for fuglen merker raskt at noe er galt. I tillegg er det ganske tungt å fly rundt med ekstra vekt. Men, denne ørna ville det annerledes, forklarer han.

Mens ørna fløy nordover, satte en stresset fotograf full fart fremover i båten. Lite visste han at ørna han fulgte etter, var feil ørn.

– Vi lette i to dager, men hverken jeg eller teknikken klarte å spore kameraet. I ettertid viser det seg at jeg tok feil vei. På et klipp kan jeg til og med skimte meg og båten, ler han.

(Saken fortsetter under bildet)

ØRNEVIDEO: Ved å studere landskap, retningen på sola og kartet har Audun funnet ut hvilken reiserute ørna og kameraet hadde. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Fikk gladmelding

For inntil nylig var Audun helt sikker på at både kamera og videofilene var tapt for alltid. Men for kort tid siden fikk Rikardsen en SMS.

– At noen i Lofoten finner et kamera, mistet på en odde i Steigen, er ganske usannsynlig. At det er noen jeg kjenner som finner det, er enda mindre sannsynlig. Men her er det, sier han.

Redningen ble tre menn fra Statens naturoppsyn, på leting etter mink på Svellingen, mellom Svolvær og Lødingen. Én av dem en venn og tidligere student av Audun.

– Jeg skjønte at det var Auduns. Det tok et halvt minutt før han ringte meg for å høre om det var sant, sier Anders Voss Thingnes.

Etterlengtet svar

Audun har dermed fått svar på mysteriet, og løst sin egen gåte. For ved å studere landskap, solvinkel og kart har han funnet ut kameraets reiserute.

Ørna fløy over tre øyer, før den forlot kameraet på det høyeste punktet på den fjerde. Deretter havnet det i Vestfjorden, og endte opp i Lofoten.

– Nå kan jeg endelig senke skuldrene, sier Rikardsen.