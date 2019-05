Hvert år kommer Kommunal Rapport med Økonomibarometeret. Dette er en omfattende måling av den økonomiske tilstanden til alle landets kommuner.

Årets tabell viser at du ikke trenger mange innbyggere for å gjøre det godt.

Kommunen Lurøy på Helgeland, med under 2000 innbyggere, havner helt i topps med en samlet skatteinngang på 478 millioner kroner.

– Jeg syns jo det er helt fantastisk at en så liten kommune kan ha en så god skatteinngang, sier rådmann i Lurøy, Karl-Anton Swensen.

Bidrar lokalt

For Lurøys strålende resultater henger sammen med at kommunen er hjem for tre oppdrettsselskaper: Nova Sea, Lovundlaks og Kvarøy Fiskeoppdrett.

Tidligere har NRK skrevet om Nova Sea som i år delte ut hele 203.000 kroner til hver av sine 280 ansatte.

De tilhørende bedriftene omsatte i 2018 for cirka 4,5 milliarder kroner. Alle har hovedkontor og eiere bosatt i kommunen.

Kveldssol over Lovund i Lurøy kommune. Av nærmere 2000 innbyggere i Lurøy, er rundt 30 prosent direkte ansatt i oppdrettsnæringa. Foto: Hermann Aasnes Mindrum

Hele 30 prosent av innbyggerne er direkte ansatt i oppdrettsnæringa. Kommunen får om lag 60 av de 478 millionene direkte inn i budsjettet.

Det nyter kommunen naturlig nok svært godt av.

Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er veldig positivt og sunt med stor verdiskapning. Utbyttet eierne tar ut får ringvirkninger. Det er en stor verdi for selvforsterkende sysselsetting, sier rådmann Swensen.

Daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, sier at de ikke kunne tenkt seg å satse noe annet sted, siden de er født og oppvokst i kommunen.

– Vi trives her, og vi er en del av et veldig sterkt oppdrettsmiljø. Vi har et stort fokus på å skape solide arbeidsplasser der de ansatte også bor i lokalsamfunnet. Så forsøker vi å bidra så godt som mulig å skape bolyst her ute.

Varer ikke evig

Men det er lett å bli for selvtilfreds med egne resultater.

For fem år siden lå Lurøy under landsgjennomsnittet i samme måling. Swensen er klar på at kommunen på ingen måte tar seg vann over hodet.

– Ja, vi har en nøktern drift i kommunen, og bruker aldri penger vi ikke har. Vi prøver å ha en soliditet og en handlefrihet som gjør at vi kan delta i utviklingen og kan også være med på nedturer. Vi vil tåle en del svingninger.

Jacob Palmer Meland sier på sin side at de kommer til å jobbe hardt for å opprettholde de gode resultatene.

– Jeg har tiltro på at Lurøy kommune kommer til å bruke de pengene på en fornuftig måte. Vi må være forberedt på at denne næringa også kan svinge, så det er viktig å tenke langsiktig så man er bedre rustet hvis lakseprisene faller.