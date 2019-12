Luftfartstilsynet: Urealistisk å få nye fly i luften på få dager

Søndag tok overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til orde for å bruke de gamle flyene til Lufttransport for å løse problemene med luftambulanseflyene.

– Hvis noen spør oss om vi kan hjelpe til slik krisen er, skal vi selvfølgelig hjelpe til, sa administrerende direktør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen til NRK tidligere.

De siste dagene har det stormet rundt luftambulanseflyene i Norge. I går satte både Helse Nord og Luftambulansetjenesten krisestab. Bakgrunnen er det som begynte med at fem ambulansefly ble tatt ut av tjeneste grunnet feil.

Wilhelmsen i Lufttransport mener det er mulig å få de gamle flyene i lufta i løpet av dager. Luftfartstilsynet på sin side mener det er urealistisk.

– Det er fort snakk om måneder

For det første må flyene kontrolleres for det rent tekniske.

I tillegg er det en omfattende gjenopptrening som må på plass, skal vi tro luftfartsdirektøren.

Det er ingen enkel sak å ta i bruk flyene som står på bakken, påpeker luftfartsdirektør Lars Kobberstad. Foto: Ole Dalen / NRK

– Det er en ganske omfattende prosess. Det er avhengig av kapasiteten på simulator og instruktører, men vi vil nok fort snakke om måneder.

– Man må også ha instruktører som i dag faktisk flyr for Babcock. Det vil også gå ut over tjenesten der, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Noe som kanskje er ukjent for mange er at pilotene ifølge Kobberstad også har «avlært» seg de gamle flyene – å skulle lære seg de gamle for så i fremtiden å gå tilbake igjen vil være en ekstra belastning mener han.

– Det er noen andre formaliteter og, men i bunn og grunn må de pilotene trenes tilbake til den gamle flytypen. Å gå frem og så tilbake igjen vil være en økt belastning for dem, sier han.

Lufttransport: – Vi har en annen oppfatning

– Det er helt nytt for meg.

Det svarer Lufttransport-direktøren når han blir presentert med Luftfartstilsynets påstand om at det er snakk om måneder for å få de gamle flyene i Luften.

– Slik vi oppfatter det vil det være en relativt kort prosess, svarer Wilhelmsen.

Frank Wilhelmsen er direktør i Lufttransport. Foto: Pål Hansen / NRK

Direktøren er likevel klar på at de vil gå i dialog om dette med Luftfartstilsynet, og at de følger alle lover og regler om utlån av fly blir aktuelt.

– Vi har en annen oppfatning av det, men det må vi ta i en dialog med Luftfartstilsynet. Så må vi finne ut i fellesskap hva vi mener er riktig, sier han.

Noe av årsaken til at gjenopplæring er nødvendig er ifølge Wilhelmsen at cockpitene i flyene er forskjellige.

Foreløpig har ikke Lufttransport blitt spurt om å bidra med sine fly, men Wilhelmsen sier de er klare om forespørselen kommer.

– Hvis alle spiller på lag, tror vi at det tar dager.

– Langsiktig tiltak

Heller ikke oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF tror det er en «quick fix» å få de gamle Lufttransport-flyene på vingene igjen.

– En eventuell bruk av Lufttransport sine gamle ambulansefly er et langsiktig tiltak. Vi har hatt kontakt med både Babcock og Lufttransport om dette.

– Det er ikke noe som kan gjøres over natten, sier administrerende direktør Øyvind Juell I Luftambulansetjenesten.

En annen utfordring er at den nødvendige gjenopptreningen vil kreve verdifulle ressurser fra Babcocks personell som ikke kan unnværes ifølge Juell.

– De er avhengige av dem for å kunne gjøre testflyvninger og finne løsninger på de flyene de har feil på, sier han.