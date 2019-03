Lot sønnen få spille så mye han ville: – Ingenting er bortkastet

Da Kim Martin sluttet på skolen for å satse på gaming-drømmen, bestemte mamma Hilde Flobergseter seg for å støtte sønnen.

Det er et valg ikke alle har vist forståelse for, og også for henne var det en prosess å forstå sønnens ambisjoner om en karriere i spillverden

Mamma Hilde Flobergseter håper at flere skal Foto: Idar Ovesen / Bladet Vesterålen

– Jeg satte meg inn i det, og forsto hvor mye man lærer av gaming. Språkkunnskaper, lederskap, strategi, kulturforståelse og et internasjonalt nettverk, sier hun om hvorfor hun valgte å støtte sønnens spilledrøm.

Nær signering

Men tross for at sønnen brukte ti timer om på dagen spillingen, gikk det ikke veien for Kim Martin.

I november i fjor bestemte han seg for å legge spillet på hylla og satse på andre ting.

– Spillet endret seg og det kom nye oppdateringer som jeg syntes passet dårlig for oss som vil satse profesjonelt. Jeg måtte heller prioritere andre ting i livet, sier 22-åringen.

For å kunne leve av spilling krever mye og det er de færreste som får sponsorer eller blir signert.

Men det var veldig nært. I forkant av en stor turnering i fjor ble laget hans kontaktet av en stor amerikansk organisasjon som ville signere de. Turneringen endret seg og avtalen falt igjennom.

Men han er veldig glad for at han fikk muligheten.

Han tror at rundt 40–50 spillere på hans nivå også har sluttet å spille etter oppdateringene fra spillgiganten.

– Nå vil jeg heller fokusere på jobben min og andre ting.

Interesser deg på samme måte som om barnet ditt spiller fotball

Hilde Flobergseter måtte selv gå noen "runder med seg selv" da sønnen ønsket å satse på dataspill og har noen råd til andre foreldre med barn som spiller mye.

Hilde Flobergseter måtte selv gå noen "runder med seg selv" da sønnen ønsket å satse på dataspill. Hun mener at voksne må sette seg bedre inn i barnas interesse for spill Foto: ole dalen / NRK

– Interesser deg på samme måte som når barnet ditt spiller fotball! Når barnet ditt kommer hjem fra en fotballkamp du ikke har fått sett, så spør du hvordan det gikk. Slik må det jo være når barnet ditt har spilt Fortnite også, mener hun.

Hun mener foreldre må være mer ydmyke og stille spørsmål.

– Selv om du kanskje ikke tror det, så er barna faktisk sosial når de spiller. De gjør det bare ikke på den måten vi gjorde det på når vi var yngre, sier Flobergseter.

– Voksne sitter jo selv på Facebook, det er ingen forskjell.

Ekstremt vanskelig

Kim-Erik Aanes er lærer for e-sport-linja på Vefsn Folkehøyskole, og forteller at det er ekstremt vanskelig å kunne leve av spilling og at det krever mange tusen timer med trening.

Kim-Erik Aanes er lærer på e-sport-linja ved Vefsen Folkehøyskole Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Samtidig er det viktig at viktig foreldre og venner støtter opp og viser interesse.

– I dag er det faktisk et pluss om du kan skrive på CV-en din at du er gamer, fordi gamere ofte er gode i språk og har veldig gode kognitive ferdigheter.