Kommunekassa er nesten tom: Vil likevel bygge to basseng side om side

Først bestemte politikerne seg for å bygge konkurransebasseng i Kabelvåg, og deretter i nabobyen Svolvær – med fire kilometers avstand.

Kommunedirektøren var urolig for kostnadene, og da bestemte politikerne seg for å bygge en ny skole i tillegg.

Selv om prislappene foreløpig er ukjent, tyder mye på at bassengplanene til sammen kan koste opp mot 250 millioner.

Dette kommer på toppen av andre utbygginger de siste ti årene, som i Vågan kommune ligger på rundt en milliard: Nytt lokalmedisinsk senter, flere nye skoler, og omsorgsboliger er med i regnestykket.

Opposisjonsleder Børge Larsen (H) er kritisk til om økonomien i kommunen tåler de investeringene det er lagt opp til. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

Pengebruken bekymrer. Flere er redde for at Vågan vil ende opp på «Register om betinget godkjenning og kontroll». Bedre kjent som Robek-lista.

– Robek-lista er noe vi frykter, da mister vi råderetten. Dersom vi nærmer oss et forsøk på å realisere to basseng, så havner vi der, sier Børge Larsen (H) som sitter i opposisjonen.

Han kaller det «urealistisk».

– To basseng med så kort avstand er både råflott og etter min mening umulig. Jeg vet ikke om noen kommuner som gjør noe slikt med så stor tetthet. Tvert imot sentraliserer man seg om ett basseng med utvidet tilbud i kommunesenteret, sier Larsen.

For dyrt

Også kommunedirektør Tommy Stensvik mener at flere basseng kan ta Vågan inn på Robek. Den lite lukrative lista var det ved inngangen til året 19 kommuner som stod på.

Sju av dem nordlandskommuner.

Kommunedirektør Tommy Stensvik sier at handlingsrommet til kommunen ikke er stort nok til å forsvare to basseng. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

Dersom også Vågan kommer inn på denne lista, er det staten som avgjør hva kommunen kan ta opp av framtidige lån og leieavtaler.

– Ut fra de kapitalutgiftene vi har i dag, kan vi ikke forsvare å bygge to basseng, sier Stensvik til NRK.

Den totale investeringen framover med basseng og skole er bare et anslag - legg til et nytt rådhus og prisen er nærmere en halv milliard.

Samtidig må kommunen kutte i tjenestetilbudet og fjerne 30 årsverk.

– Vi må gjøre de omstillingene som trengs, for å få en større buffer for å ivareta framtidige kapital- og driftsutgifter, sier kommunedirektøren.

Dagens bassengbygning i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ja takk, begge deler

Tilhengerne mener imidlertid at man har råd til dette.

Ja takk, begge deler sier varaordfører Lena Hamnes. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

Lena Hamnes er varaordfører for Arbeiderpartiet. Hun vil ha begge deler - både opplæringsbasseng i Kabelvåg og et større badeanlegg i Svolvær.

– Jeg mener at vi har råd, vi skal ikke bygge to anlegg som skal bemannes opp med vakter og billetter og så videre. Det vi vil bygge i Kabelvåg er et opplæringsbasseng, uten badevakter med billettsalg og mange garderober. Driftskostnaden er lavere på et slikt basseng, sier Hamnes.

– I mitt hode er har vi like god råd om vi bygger to basseng til 200 millioner eller går inn med samme beløp i et OPS, sier Hamnes.

OPS? Ekspandér faktaboks OPS står for «Offentlig, privat samarbeid», og viser til ett av alternativene som nå utredes.

Det innebærer at en av de lokale eiendomsaktørene bygger badeanlegg, med rom for basseng som kan brukes i svømmeopplæring.

For at det skal kunne realiseres, var det antydet at kommunen måtte forplikte seg til å kjøpe svømmetjenester til elevene.

Det forslaget ble skrotet i fjor sommer uten videre utredning, og i stedet bestemte man seg for å bygge ett nytt basseng i Kabelvåg, deretter se på OPS og basseng i Svolvær.

Senere bestemte kommunestyret at det skulle bygges ny skole på Gimsøy.

Får mer kunnskap om saken nå

Høyre hadde ordføreren i forrige valgperiode i samarbeid med Senterpartiet. Etter valget brøt de denne avtalen til fordel for en koalisjon med ordfører fra Sp, Ap og Rødt.

Ordfører Frank Johnsen stemte mot sine egne, da to basseng ble vedtatt i fjor.

Ordfører i Vågan, Frank Johnsen (Sp). Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

Han mener at ei framtid med et basseng for svømmeopplæring, og et større anlegg som han tror turister og næringsliv vil ha glede av må utredes økonomisk.

– Dersom vi ender bare med ett basseng, vil det bli dyrere å ha det i Kabelvåg. Alle elever fra den største skolen i Svolvær må fraktes dit for svømming.

– Hva med vedtaket om to basseng fra i fjor, der stemte du mot ditt eget parti?

– Vi hadde ikke de nødvendige utredningene. Det får vi nå. Øksnes kommune bygger et identisk basseng som det vi skal ha, men der sprekker økonomien i forhold til vårt budsjett.

– Dette er en av grunnene til at vi må ha fakta på bordet, sier Johnsen - med henvisning til den siste beslutningen om å lage en utredning med flere alternativer.

Folkehelsebad i samarbeid med private har vært foreslått, men ikke utredet i Vågan. Illustrasjon: Stein Hamre Arkitektkontor