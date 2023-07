Folk i Lofoten er lei av å ei av å få natur og hager nedgriset av avføring fra turister.

I mangel på offentlige toaletter bæsjer besøkende i Lofotodden nasjonalpark i naturen og nær bekker hvor vannflasker blir fylt.

I de samme bekkene har det blitt konstatert høye verdier av skumle E. coli-bakterier.

E.coli kan gi diaré og magesmerter, samt i noen tilfeller blodig diaré.

I år innfører Lofotodden nasjonalpark et prøveprosjekt med bæsjeposer for mennesker.

Bare i fjor sommer var det rundt 50.000 besøkende i nasjonalparken i Flakstad og Moskenes.

I dag er det premiere for nyordningen. 400 poser er plassert ut, i tillegg til en konteiner hvor de fulle posene kan kastes.

I prøveperioden fram til 4. august vil posene bli delt ut gratis ved Torsfjorden og på Innersand, ved innfallsportene og stistartene til Kvalvika.

En av de første turistene som får utdelt pose er den tyske turisten Daniel Ernst, som har besøkt Lofoten hver sommer siden 2008.

Han forteller at han alltid har en spade i sekken som han bruker til å grave hull i bakken, hvor han gjør sitt fornødne.

– Toalettpapiret tar jeg alltid med meg tilbake igjen, bedyrer han.

Ernst blir begeistret når han får se de nye bæsjeposene for mennesker.

– Det er mye plastsøppel i naturen, men om folk er flinke til å kaste den i avfallskonteiner, er dette en genial ordning, sier tyske Daniel Ernst. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Det er en knalløsning. Nå slipper jeg å grave hull i bakken.

Samtidig understreker han at hull i bakken er mer miljøvennlig løsning enn ha med seg flere slike poser på en lang tur.

– Det er mye plast i naturen som er søppel, konstaterer han.

Per Hermansson vil gjerne bruke bæsjeposene dersom han han får behov. Hans Christian Hoel Freberg i Lofotodden nasjonalpark har ikke hørt om bæsjeposen tidligere. Men tror han kunne brukt den: – Ja, hvorfor ikke? Jeg er nysgjerrig på det, sier Freberg. Jakob Helleberg vet hva bæsjeposen er: – Det er kjempebra. Om det forurenser såpass mye, så må man gjøre det som trengs.

Svenske Per Hermansson, som skal på dagstur, er også interessert i de nye posene.

– Er det for både «kiss och bajs», spør han.

Han har aldri hørt om bæsjeposer for mennesker før, men vil absolutt være med å teste.

– Dersom det kan bidra til å løse forurensningsproblemene er det kjempebra, mener Hermansson.

Slik bruker du bæsjeposene, ifølge informasjonsskiltet i Lofotodden nasjonalpark.

Spent på mottakelsen

Nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug i Lofotodden nasjonalpark er spent på hvordan posene blir mottatt.

Han står ved turstarten i Torsfjorden og forklarer turistene hvordan ordningen fungerer. I tillegg vil det stå folk som deler ut poser, ved turstart til Kvalvika.

– Det blir skilting og en slags stasjon hvor du kan hente bæsjeposene. Det er bare å åpne kassen og forsyne seg av bæsjeposene.

Ole-Jakob Kvalshaug viser fram bæsjeposen for mennesker i Lofotodden nasjonalpark. Han gleder seg selv til å teste ut posene i naturen.

– Videre er det en innerpose som du kan knyte rundt livet og gjøre jobben. Så kan du stappe posen ned i en litt mer robust ytterpose med ziplock, sier Kvalshaug.

Bakterier kan ikke komme på avveier og posen har luktelås. 80 prosent av posen er biologiske nedbrytbar.

Lofoten blir først ut med bæsjeposer for mennesker

– Den skal være såpass robust og luktfri, slik at du kan bære posen tilbake igjen. Og det er ganske viktig. Det er ikke en bæsjepose vi legger igjen i naturen.

Etter bruk legges posen i en konteiner, som senere blir håndtert av et avfallsselskap.

– Viktig tilskudd til campingutstyret

Lofoten er først ut i landet med bæsjeposer for mennesker.

Kvalshaug håper at det på sikt vil være et marked for å selge bæsjeposene i Norge.

For det er ikke bare i Lofotodden at dette er et problem.

KVALVIKA: Lofotodden nasjonalpark er blant de minste vi har i landet. Men med sine 99 kvadratkilometer er det her du finner noe av det mest særpregede landskapet vi har i Norge. Foto: Hennie Engedal

– Det er mange plasser i Norge både i og utenfor nasjonalparker der det er såkalte hotspots hvor det er mange besøkende og teltere, hvor kan man ha utfordringer med slike ting, sier han.

Og legger til:

– Jeg ønsker at det skal være et viktig tilskudd til campingutstyret ditt, akkurat som turkjøkkenet ditt er.

– Men hvorfor kan man ikke bare bygge toaletter i området?

– Det er en nasjonalpark, hvor det skal være natur uten større tekniske inngrep. I tillegg ligger Kvalvika på yttersiden av Lofotodden. Toaletter krever vedlikehold og drift, og det er en utfordring. Man kommer seg ikke inn med båt, så eneste tilgang er å gå over fjellet.

Lofotodden nasjonalpark Ekspander/minimer faktaboks Ligger ytterst i Lofoten i kommunene Moskenes og Flakstad. Størstedelen av parken er landareal (86 km 2 ), mens 13 km 2 er sjøareal.

), mens 13 km er sjøareal. Nasjonalparken er preget av naturtypene nakent berg, ur og rasmark.

Fjellhei, tundra og treløse heier under skoggrensen har også stor plass i området.

Viktige hekkeområder for sjøfugl, særlig toppskarv og teist. Også kolonier av krykkje, havørn og kongeørn. Av rødlistede arter finner vi særlig bergirisk, tyvjo og strandsnipe.

Hulemaleriene i Kollhellaren og Bukkhammerhola har vært der siden steinalderfolket malte dem på huleveggen for omlag 3000 år siden.

Er nasjonalpark nummer 40 på fastlandet Kilde: Klima- og miljødepartementet