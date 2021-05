I år som i fjor skal nordmenn feriere i Norge i sommerferien. Tall fra Finn.no viser at 80 prosent av alle bestillingene denne sommeren er gjort til destinasjoner i Norge.

I fjor var det fergekaos og storinntrykk av turister i Lofoten. Ekspertene tror det vil være mange i Nordlands ferieparadis også i år, men Berge forteller at deres tall viser at en helt annen destinasjon topper popularitetslisten.

– I år er Sørlandet en virkelig nummer en. Det har alltid vært populært å reise til Sørlandet, men i år er det desidert mest populært, sier Finns kommersielle direktør til NRK.

Men Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten sier deres indikasjoner peker mot nok en rekordsommer.

Mesternes Mester-effekten

Varmt vær og skjærgård er noen av fristelsene Sørlandet kan lokke med. På grunn av pandemien fikk også landsdelen en ekstra reklameplakat i en stor populær NRK-produksjon.

Mesternes Mester ble spilt inn i Arendal. Det har ifølge Terje Berge i Finn.no bidratt til at flere vil til Sørlandet. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / Rubicon TV/NRK

– Mesternes Mester hjelper. Men det er ikke bare det som frister. Blant annet vet vi at Dyreparken har hatt et fantastisk salg i år, forteller Berge.

Finns tall baserer seg på bestillinger av hotell, feriehus, flybilletter og bil og bobilutleie. For å nevne noe. Til tross for et stort tallgrunnlag innrømmer Berge at det kan være langt flere som reiser nordover enn de ser ut av tallene.

Kommersiell direktør i Finn.no, Terje Berge. Foto: finn.no

– Som vanlig er Nord-Norge populært, men hos oss kan vi ikke se annet enn de som leier feriehus eller flyr dit. Eksempelvis er det stort trykk på bobilmarkedet og vanlige biler. Vi vet ikke hvor disse reiser, og mange av dem kan ende opp i Lofoten.

Men når det gjelder feriehus ligger Lofoten helt nede på 19. plass.

– På våre topplister finner vi Sørlandet etterfulgt av Kragerø og Hvaler. Trenden er at folk skal bo nærme sjøen, og for hver dag som går blir det lenger og lenger mellom husene nært sjøen.

Kragerø er et svært populært sommersted ifølge Terje Berge i Finn.no. Foto: Haakon Sundbø

Håper på tangering

Berge understreker at Lofoten har mange hoteller og rorbuer som ikke går under feriehus, men under hotell.

Men ei heller her finner man Lofoten mot toppen av listen.

– Våre tall viser at det er de store byene som topper. Av mellomstore byer finner vi Tromsø og Ålesund på listen. Hverken Lofoten eller Bodø er inne på topplisten vår, forteller Berge.

Daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, sier deres indikasjoner ikke peker på noe annet enn nok en god sommer.

– Vi tror fortsatt på en bra sommer i Lofoten. Våre indikasjoner peker på at Lofoten er et populært reisemål for nordmenn også i år. Vi har også dialog med Helgeland som har ganske like signaler som oss. Mange ser nordover også i år.

I likhet med Berge understreker hun at mange som reiser til Lofoten kommer med bil, spesielt nordmenn – og at det ikke er slik at lave bestillinger på fly gjenspeiler seg i hvor mange som tar turen til Lofoten.

Reine i Lofoten er et av flere steder turistene flokker til. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– I år, som i fjor, ser det ut til at det blir en god julimåned. Vi ser også at folk bestiller noe tidligere enn i fjor, så vi håper sesongen kan bli noe lenger.

Juli 2020 var en rekordmåned.

– Vi hadde en liten økning i kommersielle gjestedøgn fra 2019 på tross av at de utenlandske gjestene ikke kom, og det ble en fantastisk juli for både gjester og reiseliv. Om vi slår det i år er usikkert, men vi håper jo på å tangere fjoråret.