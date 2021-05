Finn frem solkremen – nå blir det varmt

Et høytrykk vil spre seg – og snart blir det varmt over nesten hele fjøla.

– Vi er spente på hvor varmt det kan bli denne helgen. Og hvor langt nord varmen brer seg, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NRK.

Nå skal nemlig sommeren komme til store deler av landet – og noen heldige vil få opp mot 25 grader.

Det kan bli gode muligheter for midnattssol i Lofoten i starten av denne uken, og over helgen. Lenger sør i landet vil derimot helgen bli varm. Svært varm. Foto: Shutterstock

Varierende i nord

Borander kan fortelle at store deler av Nord-Norge har pent vær tirsdag. Men i løpet av morgendagen vil kalde skyer bre seg over Troms og Finnmark.

– Helt nord i landsdelen vil det bli kaldere utover uken. Noen steder kan det bli sludd, men det vil ikke legge seg på bakken.

– Hva med helgen for de helt i nord?

– Det blir mye pent vær mange steder i helgen, men vi er fortsatt usikre på hvor langt nord varmen vil bre seg. Det kan hende noen steder må vente til neste uke før temperaturene stiger.

For Tromsøs del vil det holde seg rundt 10 grader tirsdag og i onsdag, før det blir kaldere torsdag og fredag. Også i Finnmark vil solen stort sett befinne seg bak tunge skyer.

– I Alta vil temperaturene synke til under fem grader. På fredag vil det ikke bli varmere enn fire grader. Over helgen kan det derimot bli varmere også helt nord i landet.

Tromsø vil i løpet av uken få synkende temperaturer, før det kanskje blir varmere i løpet av helgen. Meteorologene er usikre på hvor langt nord varmen vil bre seg. Foto: Sigve Nedredal / NRK

Varmt, skikkelig varmt

På Østlandet blir det grått vær de nærmeste to dagene.

– Man må komme seg gjennom tirsdag og onsdag. Det blir vått og mye skyer, forteller Borander.

Så gjør finværet for alvor sitt inntog – og inn mot helgen kan det bli varmt.

Skikkelig varmt.

– Fra torsdag blir det bra. Og da blir det gradvis varmere. Det vil bygge seg opp et høytrykk i helgen, og vi kan rett og slett få den første ordentlige sommerhelgen. Temperaturene stiger ganske raskt, og i Oslo kan det bli opp mot 25 grader. Denne varmen vil også bre seg sakte, men sikkert nordover.

– Nå er det på tide å finne frem både badeshorts og svømmeføtter på Østlandet?

– Det ser virkelig slik ut. Det blir ordentlig varmt og mye sol. Mellom 20 og 25 grader.

Fra Sørenga i 2020. Til helgen kan det bli gode badetemperaturer i Oslo. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Nordland får sommer

Høytrykket på Østlandet skal spre seg nordover, og i de sørlige delene av Nordland kommer varmen i løpet av helgen.

– Mo i Rana vil få en sommerlig helg. Det blir mye sol, lite vind og det kan godt hende at det blir 20 grader på søndag.

Tirsdag og onsdag blir det pent vær i Rana, men i likhet med Troms og Finnmark må de tåle litt kjøligere temperaturer torsdag og fredag før det blir varmt igjen.

– Sommervarmen er på vei, det tar bare litt tid før den sprer seg nordover, forklarer Borander.

Lofoten får også pent vær denne uken, men de beste mulighetene for å oppleve midnattssol blir på starten av uken. Varmen må også lofotværingene vente på.

– Ser vi på for eksempel Stokmarknes ser det ut som varmen ikke helt når dem i løpet av helgen. Men det blir nok varmere i neste uke.

Det kan bli gode muligheter for midnattssol i Lofoten i starten av denne uken, og over helgen. Lenger sør i landet vil derimot helgen bli varm. Svært varm. Foto: Shutterstock

Nydelig på bryggen

Meteorologen forteller at Vestlandet vil få pent vær stort sett hele uken. Det vil være delvis skyet frem til onsdag, men inn mot helgen skal solen virkelig skinne.

– Sør for Stad blir det en grå dag tirsdag, men det blir tørrere utover ettermiddagen. Deretter blir det pent. I Bergen blir det rundt 18 grader på dagtid på starten av uken, før temperaturene kan snike seg over 20 grader i løpet av helgen.

– Det blir gode muligheter for å kose seg på Bryggen i helgen?

– Her er det absolutt muligheter for å kose seg. Fra og med torsdag kan man virkelig kose seg. Det blir ikke like varmt som på Østlandet, men det blir i hvert fall 20 grader i Bergen.

På Bryggen i Bergen blir det sol og varmt denne uken. Foto: Brian Witte

Trøndelag får en flott dag tirsdag, men må i likhet med sørlige deler av Nordland vente litt på helgevarmen.

– Trondheim får en uke med fint vær. Tirsdag blir det lange perioder med sol, og gradestokken kan vise 20 grader. Så blir det litt kjøligere torsdag og fredag, men til helgen blir det gradvis varmere igjen, sier Borander og legger til:

– Søndag får man i hvert fall 20 grader. Kanskje litt varmere.

Sørlandet, som på Østlandet, må tåle et par dager med grått vær tidlig i uken. Men også her vil solen glimte til mot helgen.

– Det blir pent vær i helgen på Sørlandet, men det blir ikke like varmt som i Oslo, forteller Borander.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trondheim får varme temperaturen denne uken. I helgen kan det bli godt over 20 grader. Foto: Hans H. Bjørstad

Vakkert langs kysten

Nord for Bergen, langs kysten, vil også temperaturene stige utover uken.

– I Ålesund vil det være pent vær, og i morgen kan det bli opp mot 20 grader. Så blir det litt kaldere torsdag og fredag, sier hun før hun betryggende legger til:

– Varmen når opp til Ålesund til helgen. Det blir mye sol, og i løpet av helgen kan det bli 20 grader.

Meteorologen forteller videre at dette gjelder store deler av kysten. Varmen vil gradvis spre seg nordover.

– Jeg vil legge til at det flere steder i landet er gress- og lyngbrannfare. Pass på gammel vegetasjon fra i fjor – den kan ha tørket og kan fort ta fyr. Det er nok flere som ønsker å grille i finværet, og da kan det fort ta fyr.

– Skal du opp i høyden bør du også sjekke skredfaren, avslutter Borander.