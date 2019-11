Spania var med. Frankrike var med. Hellas var med. Og det var også Lofoten da CNN kåret Europas 20 vakreste steder.

«Lofoten består av høye topper, dype fjorder og billedskjønne landsbyer, og er kjent for sin avsidesliggende skjønnhet», skriver det amerikanske nettstedet og viser frem et bilde av Reine i Moskenes.

Tidligere har nettsteder som National Geographic, The Guardian og en rekke andre reiselivsnettsteder plassert Lofoten på eksklusive lister.

For Lofoten er denne omtalen gull verdt, mener reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Visit Lofoten.

– Vi er med i massevis av sånne kåringer. Effekten av det er at vi havner i folks bevissthet, og det har en stor effekt, sier hun.

I 2018 var det 290.000 overnattinger på hotell i Lofoten og Vesterålen. Ifølge er fersk rapport fra NHO sto utenlandske turister for 40 prosent av disse.

Trend

Lofoten har rett og slett blitt en trend, mener Dreyer.

– Og det er veldig synlig når vi sammenligner oss med naboregionen Vesterålen. De har løftet seg masse, men fremdeles ser vi et veldig stort skille. Det er veldig mye flere folk som kommer til Lofoten enn naboregionene, så noe er det jo. At folk får matet inn hele tiden at dette er en perle i verden, det gjør noe med folk.

At presset på Lofoten begynner å bli vel intenst i høysesongen, har bekymret flere. Men at kåringer som den i CNN kan bidra til å få enda flere folk til Lofoten, bekymrer ikke reiselivslederen.

Hun vil først bli bekymret den dagen Lofoten ikke lenger havner på denne typen lister.

– At det kan bli for mange turister, får vi løse på andre vis. Vi kan ikke slutte markedsføre Lofoten. Den dagen vi ikke klarer å forvalte det området vi har, da kommer ikke vi til å havne på slike lister lenger.

– Kan bli for mye

Kristen Albert Ellingsen er reiselivsforsker ved Høgskolen i Finnmark. Også han mener denne type omtale er viktig.

– Denne typen kåringer er i mitt hode veldig viktig. De fleste reiser starter på nettet når folk sitter og søker etter opplevelser. Og disse kåringene kommer fra en tredjepart som folk opplever som nøytrale og troverdige. Det er mye, mye viktigere enn den kommersielle påvirkningen.

Han retter likevel en liten advarende pekefinger. Det kan bli for mye omtale også.

– Mengden turisme kan gjøre noe med statusen og eksklusiviteten i deler av markedet. Hvis man ønsker å vise sin egen status og sin egen posisjon, så er det viktig hvor du drar, eller hvor du ikke drar. De som ønsker å oppsøke nye plasser og vise at de er litt i forkant, for dem vil Lofoten fremstå som mindre attraktivt dersom mengden turister blir for stor.