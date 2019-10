NHO-rapport: – Turistene legger igjen 1,4 mrd. i Lofoten og Vesterålen

Inntektene fra reisendes forbruk tilsvarer om lag 25.000 kroner per innbygger i regionen. Det er høyere enn andre favoritter som Ålesund og Bergen.

I fjor svidde norske og utenlandske besøkende av hele 1,4 milliarder på overnatting, transport, restauranter og opplevelser.

Merethe Habberstad i NHO reiseliv er overrasket over veksten.

– Vi snakker om 50 prosent vekst i verdiskapningen bare på de siste fem årene. Det har skapt arbeidsplasser, skatteinntekter og mange opplevelser innenfor naturbasert reiseliv og kultur. Dette nyter også lokalbefolkningen godt av, sier hun.

Fire av ti utlendinger

Merethe Habberstad er kommunikasjonsdirektør i NHO reiseliv. Foto: NHO Reiseliv

I 2018 var det 290.000 overnattinger på hotell i Lofoten og Vesterålen. Ifølge den ferske rapporten fra NHO sto utenlandske turister for 40 prosent av disse.

Det er en høyere andel enn i Nord-Norge og landet for øvrig. I nord er andelen 30 prosent. På landsbasis er tallet 29 prosent.

Det er ikke bare reiselivet som tjener penger på turistene. Det gjør også museer, utstillinger, kunstnere og det lokale næringslivet.

Det betyr at det i større grad er jobber hele året i stedet for deler av året.

NHOs mener Lofoten i langt større grad må markedsføres som vinterdestinasjon. De tar også til orde for at Vesterålen kan ta mer av sommertrafikken. Her fra Nusfjord. Foto: Simen G. Fangel (CC BY 2.0) / flickr.com/simen_fangel

– Det er bedrifter i Lofoten og Vesterålen som har investert langsiktig i bygging av gode arbeidsplasser og skape produkter som er av høy kvalitet. Dette betyr mye for kommunene, sier Habberstad.

Vil sluse flere til Vesterålen

Turistpresset i deler av Norge har vært diskutert stadig oftere de siste årene. NRK har blant annet skrevet om Ap-ordføreren i Lofoten som mener turistene ikke bør få være «overalt».

For turstier som tråkkes ned. Samtidig kan mangel på toaletter og søppelhåndtering virke overveldende for en liten kommune.

NHO-rapporten viser også at over 90 prosent av hotellrommene i Lofoten er i bruk i juli. På vinterstid står imidlertid 8 av 10 rom ledig.

I Vesterålen er bildet annerledes. Der bidrar nordlysturisme til at 40 prosent av hotellrommene er i bruk i januar, mens tallet for juli er 65 prosent.

For litt over en uke siden satte Lofotr vikingmuseum på Borg i Lofoten ny besøksrekord. Da passerte de 100.000 besøkende så langt i år. Foto: Kjell Ove Storvik/Lofotr Vikingmuseum

Nordlysturisme

Vesterålen er kjent for spektakulært nordlys, som tiltrekker besøkende fra hele verden. Foto: Marius Birkeland

NHO ønsker derfor å se om det er mulig å sende noen av turistene som ønsker seg til Lofoten, til Vesterålen i stedet.

– Det er like fine fjell og fjorder i Vesterålen og på Senja som i Lofoten. Og der er det god plass, sier Merethe Habberstad.

Men en slik type drahjelp er reiselivsnæringen i Lofoten skeptisk til.

– Det må Vesterålen jobbe med selv. Hvis turistene ønsker seg Lofoten, tar vi imot de. Vi har ikke for mange turister i Lofoten. Det er enkelte steder som har et for stort trykk, sier styreleder Sven Helland i Destination Lofoten.

Han er heller ikke enig i at fulle hoteller er et tegn på at Lofoten ikke kan ta imot flere turister.

– Da er det tydeligvis behov for flere hoteller i Lofoten. Det er den veien vi må gå.