Struper reiselivssatsingen i nord: – Vi er helt målløse

Fylkesrådet i Nordland la i dag fram sitt forslag til budsjett.

Blant punktene på den omfattende kuttlista på 50 millioner kroner, foreslår Ap, Sp, SV og KrF å kutte 9,5 millioner kroner til NordNorsk Reiseliv AS.

– Det smerter å måtte gjøre dette, men innsparingskravene gir oss ingen annen mulighet enn å kutte, sier Ingelin Noresjø. Foto: Susanne Forsland / Nordland fylkeskommune

– Det er en tung dag på jobben. Det er det mest dramatiske budsjettet Nordland fylkeskommune har lagt fram på veldig lang tid, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Nordland fylkeskommune eier NordNorsk reiseliv sammen med de andre nordnorske fylkene. Nordland, Troms og Finnmark betaler like mye hver til reiselivsselskapet.

– Vi vil nå gå i en diskusjon med de andre eierne om hvordan vi kan finne gode overgangsordninger, slik at vi kan ivareta de ansatte på en best mulig måte, sier Noresjø.

Vil bli drastisk mindre synlig

– Det er fantastiske muligheter i nord og det er her vi finner mange av de ressursene vi skal leve av i fremtiden, sa statsminister Erna Solberg i Narvik tirsdag. Foto: Arvid Samland / SMK

På den store konferansen Agenda Nord-Norge i dag var næringsliv, politikere og tenkere samlet i Narvik for å diskutere landsdelens framtid.

Her snakket statsminister Erna Solberg om hva Nord-Norge skal leve av i framtiden.

I salen satt styreleder Svenn Are Jenssen i Nordnorsk reiseliv. Her fikk han med seg de nedslående nyhetene fra fylkeshuset i Bodø.

– Det er kjempedårlig nyhet for reiselivssatsingen i Nord-Norge. Kuttet utgjør en tredel av vårt budsjett for 2020, sier han til NRK.

Nordnorsk reiseliv har de siste årene brukt mange markedsføringskroner på Helgeland. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

I dag har selskapet 14 ansatte. Hvis kuttet blir gjennomført er sannsynlig at det vil gå ut over antall medarbeidere, ifølge Jenssen.

– Det er et stort paradoks at denne nyheten kommer samme dag som Erna Solberg har snakket om hvor viktig reiselivsnæringen er for landsdelen, sier Jenssen.

Mindre markedsføring

Fra før er det kjent at regjeringen i forslaget til statsbudsjett vil kutte støtten til markedsføring av Norge med 51,5 millioner kroner.

Nå ligger det an til at NordNorsk Reiseliv også får et skudd for baugen.

Av det årlige budsjettet går det penger til markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, bidrag til små og mellomstore reiselivsbedrifter og kampanjer over hele verden.

Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap) sier til avisen Nordlys at Troms ikke har planer om å kutte sin andel i selskapet.

– Dersom Troms og Finnmark står ved sine forpliktelser, vil dette stort sett gå ut over Nordland, tror Jenssen.

Hotelldirektør: – Ble målløs

Erik Taraldsen er hotelldirektør ved hon Hotel Lofoten i Svolvær. Samtidig sitter han i styret i Nordnorsk reiseliv. Foto: Andreas Sivertsen-Hansen

Nylig la NHO fram en rapport som viser at turistene legger igjen 1,4 mrd. i Lofoten og Vesterålen. Det er en vekst på 50 prosent i løpet av fem år.

Hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Lofoten er også styremedlem i NordNorsk Reiseliv. Han forteller at han ble målløs da han hørte om kuttforslaget.

– Reiselivet har økt med 40 prosent de siste ti årene. Turisme er framtida i nord. Det er dette vi skal jobbe med. Da kan ikke fylkeskommunen komme og si at dette skal vi slutte med.

Ifølge Taraldsen er det nordnorske turistsamarbeidet helt unikt.

– Alle andre fylker i landet misunner oss for det vi har fått til. At Nordland fylke velger å trekke seg ut av samarbeidet er nesten ikke til å tro i 2019.

Kuttet vil få konsekvenser. Ikke først og fremst for spydspissene Tromsø og Lofoten. Bodø, Helgeland og andre steder som er i startgropa vil tape mest, mener Taraldsen.

Han har vanskelig for å tro at kuttet blir noe av.

– Dette vil ta reiselivet noen steg tilbake. Hardt og brutalt.

Skal møte fylkesråden

Nordnorsk reiseliv skal ha styremøte på onsdag, og neste uke skal de møte fylkeskommunen og fylkesråd Ingelin Noresjø.

– Hun har uttalt at hun ønsker å komme i dialog med oss. I den dialogen må det være en åpning som kan sikre fortsatt drift av selskapet, sier styrelder Svenn Are Jenssen.