Like før «Havfarmen» er ferdig – så unik at den utfordrer dagens regelverk

Havfarmen til selskapet Nordlaks nærmer seg ferdigstillelse.

Den enorme konstruksjonen bygges i tre deler. Bauseksjonen har blitt fraktet til tørrdokk i Kina. Her kobles den sammen med midtseksjonen.

Nå, like før jul, venter man på ankomsten til den siste delen. Planen er å sette alt sammen til én hel konstruksjon før jul.

Det skjer på verftet i Yantai i Kina, ifølge IntraFish.

– Da vil man for første gang se hva dette blir, forteller kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til NRK.

10.000 tonn laks

NRK har skrevet flere saker om prosjektet. Ambisjonen er å revolusjonere måten man driver oppdrett på, har gründeren tidligere uttalt (ekstern lenke).

SPENT: kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks. Foto: Pressefoto

Det som nå nesten er ferdig, er enkelt forklart et 385 meter langt og 59 meter bredt anlegg som skal huse opptil 10.000 tonn laks.

Den blir 11.000 tonn tyngre enn planlagt, ifølge Teknisk Ukeblad. Totalt 33.000 tonn.

Ifølge selskapet selv vil nyvinningen bidra til å løse utfordringer knyttet til blant annet areal. Havfarmen skal plasseres i områder som hittil har vært utilgjengelige for oppdrett.

Den koster over én milliard å bygge. Den første Havfarmen blir en stasjonær gigantmerde som skal plasseres på en lokalitet de kaller Ytre Hadseløya.

I tillegg planlegges det en Havfarm nummer to. Denne blir flyttbar.

– Nummer to blir litt mindre. Cirka 300 meter lang og litt bredere. Men også denne dimensjonert for 10.000 tonn laks, forteller Martinussen.

Utfordrer

Havfarmen skulle egentlig leveres på lokalitet i Vesterålen 1. mai, men blir forsinket til sommeren. Verftet hadde undervurdert kompleksiteten.

For det er en kompleks struktur, sier Martinussen.

Mange eksperter er inne for å se på hvilket regelverk man egentlig skal legge til grunn for noe man ikke har sett i næringa før.

– Utfordrer det regelverket man har i dag?

– Ja. Ta noe så enkelt som belysning. På et tradisjonelt anlegg er regelverket ganske oversiktlig. Men for Havfarmen, så har Kystverket valgt å legge regelverket for merking av skip til grunn. Det er en tilpasning. Fordi konstruksjonen er unik.

SETTES SAMMEN: Havfarmen i Kina. Foto: Nordlaks

– Havfarm to skal være flyttbar. Der er det større usikkerhet når det gjelder tilpasninger av regelverket. Der er vi enda i en tidlig fase, men er i dialog med myndighetene om hvordan dette skal løses.

Nytt prosjekt

Anne Osland er sjef hos Fiskeridirektoratet. Hun leder seksjonen som har hatt ansvaret for de såkalte utviklingstillatelsene.

Havfarmen er nemlig et resultat av en spesiell ordning fra myndighetene. Hensikten har vært å legge til rette for utvikling av teknologi kan løse en eller flere av utfordringene som næringa står overfor (les mer i faktaboks).

Havfarmen er ett av flere store prosjekt. I går kom for eksempel nyheten om at Cermaq starter utviklingen av sin «iFarm» i Steigen i januar.

Dette er et prosjekt som baserer seg på bildegjenkjenning. Hver enkelt fisk skal identifiseres og følges opp.

Spent

Midt Norsk Havbruk jobber med en hevbar oppdrettsmerd, mens Nova Sea på Helgeland jobber med ett offshoreanlegg ved navn «Spidercage». Dette ifølge oversikten hos Fiskeridirektoratet.

– Det er store, modige prosjekter, oppsummerer Osland overfor NRK.

Hun peker på hvordan miljøer som tradisjonelt har jobbet mot olje og gass, har blitt involvert i prosjektene.

– Jeg er overbevist om at det er mye gjensidig læring å hente mellom disse miljøene.

– Kan disse sette dagens regelverk på prøve?

– Det kan vi ikke utelukke. Mye av det regelverket for tilsyn og drift, reflekterer nok den mer tradisjonelle driften i merder.

– Samtidig gir dette oss en mulighet for å utvikle regelverket. Vi ser positivt på muligheten til å fornye regelverket.

Hos Nordlaks forventer man å sette ut fisken i den første Havfarmen utpå sensommeren neste år.

– Vi er spente på hvordan fisken vil oppføre seg i konstruksjonen. Det er det vi vil ha størst oppmerksomhet på til å begynne med, sier Martinussen.