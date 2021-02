I onsdagsavisen kunne vi fortelle at Leif Einar Aas om bord i «Svein Roar» av Sør-Arnøy hadde tatt en kjempeskrei på hele 51,3 kg, levert hos Dahl i Nusfjord. Den vant selvsagt kaffeprisen, siste gang.

Vi opplyste da at vi også kunne erindre at det for noen år siden ble tatt en skrei på over 50 kg, men detaljene i denne sammenheng visste vi ikke da. Nå kan vi imidlertid fortelle mer om nettopp denne fisken som viser seg å være litt større enn den Aas drog.

På telefonen til vårt kontor på Leknes forteller Erling Pedersen fra Kvalnes på Vestvågøy at den skreien vi sikkert tenker på, ble tatt i 1977 på snurrevad mellom Henningsvær og Moholmen fyr.

Det var den 50 fots store båten som den gang het M/K «Anker» med skipper Kåre Eilertsen som tok opp kjemperuggen. Erling Pedersen selv var mannskap på båten den vinteren og var med på å få opp skreien om bord.

Både båt og skipper var fra Henningsvær. Pedersen husker ikke skreiens eksakte vekt, men den veide enten 51,6 eller 51,7 kg. Skreien ble levert til Ragnar Riksheims fiskebruk i Henningsvær.

Kilde: Lofotposten fredag 18. april 1980.