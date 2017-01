Lei av å vente på at oppdrettsnæringa skal gi noe tilbake

– Jeg er skuffet, for å si det sånn. Vi hadde store forhåpninger om at kommunen skulle få noe igjen for tilretteleggingen og jobben vi gjør for oppdrettsnæringa, sier Asle Schrøder, ordfører i Steigen kommune.

Ordfører i Steigen, Asle Schrøder (Sp) Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I Steigen har de som i mange andre kystkommuner tatt godt imot oppdrettsnæringa. Men nå er de lei av å vente på å få en bit av kaka.

Les også: Vil at kommuner skal få mer penger fra fiskeoppdrett

Havbruksfondet, som ble opprettet for 1,5 år siden, har så langt ikke gitt kommunene en eneste krone. Årsaken er at det ikke har vært vekst i næringen.

Slutt på tålmodigheten

Hitra-ordfører, Ole L. Haugen leder nettverket for fjord og kystkommuner. Han sier det er slutt på tålmodigheten.

Ordfører i Hitra kommune, Ole L. Haugen Foto: NFKK

– Det er svært beklagelig. I dag er det sånn at private aktører høster milliarder og blir milliardærer knyttet til at de har eksklusive rettigheter i fjordene våre. Det føles mer urettferdig for hver dag som går, forteller Haugen.

Havbruksfondet har ikke fungert

Det er ikke bare kommunene som ser at havbruksfondet ikke fungerer slik det var tenkt. SV har tatt til orde for en egen avgift som skal gi kommunene inntekter av verdiskapningen som allerede skjer ute i kommunene.

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ystmark. Foto: Sjømat Norge

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ystmark, unner kommunene litt penger. Men han har fortsatt tro på Havbruksfondet.

– Vi som næring er opptatt av at vi må ha realistiske og reelle mulighet for vekst. Det har vi stresset. Vi både håper og forventer at statsråden legger frem et forvaltningsregime som gir gode muligheter for det, sier han.

Oppdretterne kan redde kommuneøkonomien

I Steigen er kommuneøkonomien så dårlig at mange ser sammenslåing med Bodø som eneste alternativ. Med en forventet vekst på tre prosent i oppdrettsnæringa kunne Havbruksfondet gitt kommunen sårt tiltrengte kroner.

– Tre prosent økning i oppdrettsnæringen vil kunne gi 10 millioner kroner hvert år til Steigen kommune, sier Asle Schrøder.

Hva vil dette kunne bety for dere?

– Ti millioner tilsvarer det samme som gjør at vi kommer skeivt ut når det gjelder den totale økonomien i kommunen. Det vil gjøre at vi kommer i balanse igjen, og vil kunne klare oss godt som en egen kommune i fremtiden, forklarer ordføreren.