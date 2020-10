Sist uke ble det brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen.

Dermed ble det klart at et stort antall fastleger over hele landet tas ut i streik fra mandag 26. oktober.

Om partene ikke blir enige om en avtale før det, varsler legene at streiken vil trappes opp i begynnelsen av neste uke.

Kjernen i konflikten går på særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin.

Marit Hermansen, som er president i Legeforeningen sier det tatt ut mellom fire og fem leger i hver kommune som rammes av streiken.

– Vi tar et ansvarlig streikeuttak ved store legevakter. Dette er aktive legevaktleger som har full fastlegepraksis ved siden av. Men det er som ansatt ved legevaktene de tas ut i streik, sier hun til NRK.

– Vi vil strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten.

Hermansen sier det første uttaket skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken.

– Vi er opptatt av at uttaket ikke skal ramme pasientene eller beredskapen slik at det er fare for liv og helse. Vi vil ikke skape vansker for kommunenes håndtering av pandemien. Derfor har vi valgt fem store bykommuner.

– Håper streiken blir kortvarig

Narvik er et av stedene som rammes av legestreiken. Sverre Håkon Evju, som er kommuneoverlege i Narvik, kan ikke svare på hvor mange leger i kommunen som blir tatt ut fra mandag.

– Det er Legeforeningen som bestemmer hvem som skal tas ut hvor. Men jeg har skjønt det slik at det er særskilt legevaktene som blir rammet.

Selv skal Evju på jobb på legevakten i dag. Han understreker at streiken ikke er ønskelig.

– Jeg håper streiken blir kortvarig, og at vi kommer til enighet.

I dag har fastlegene ansvaret for egne pasienter, legevakt, sykehjem, helsestasjon og andre allmennlegeoppgaver i kommunen.

Dette er kravet fra legene: Ekspandér faktaboks Legeforeningens krav i forhandlingene inneholder fortsatt unntak fra arbeidsmiljøloven, men gir legen rett til å si nei til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt.

Disse timene er altså utover normal arbeidsuke som fastlege. Forslaget gir full lokal avtalefrihet og gode muligheter for kommunene til å finne bærekraftige løsninger i samråd med legene. Forslaget ble avvist av KS.

Legeforeningen mener at legevaktleger blir pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning som svekker rekrutteringen til både fastlegeordningen og legevakten.

Legeforeningen viser til en undersøkelse fra Helsedirektoratet som fant at en fjerdedel av legene i små kommuner hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken.

Nå ønsker de en ytre ramme for hvor mye ansvar disse fastlegene skal ha.

– Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier Hermansen.

KS: – Fare for liv og helse

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS sier til NRK at det foreløpig ikke er grunnlag for ny kontakt mellom partene.

– Vi beklager at legeforeningen velger å gå til konflikt på et spørsmål som handler om at vi burde sittet rundt bordet for å finne en løsning sammen med staten.

At legevaktene rammes betyr at det kan bli fare for liv og helse, mener han.

– Streiken vil først og fremst ramme innbyggerne som virkelig har bruk for kritisk helsehjelp der og da. Dersom det oppstår slik fare vil kommunene måtte rapportere det til nasjonale myndigheter, sier Gangsø.

