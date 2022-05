Bare i fjor ble det solgt over 85.000 pakninger med slankemedisiner. En av dem er tabletten Mysimba.

Men nå er det mer eller mindre tomt.

Den siste drøye måneden har legemidlet Mysimba vært oppført på mangel-lista til Statens legemiddelverk.

– Det betyr at noen pasienter i en periode mister et hjelpemiddel for vektreduksjon.

Det sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket til NRK.

Han forklarer at mangelen skyldes økt etterspørsel, utilstrekkelig forsyning kombinert med råvaremangel.

– Det er alltid uheldig når pasienter ikke får tilgang til den behandlingen legen har foreslått. Men vi vurderer ikke dette som en kritisk mangelsituasjon.

Fortvila situasjon

– Folk er veldig fortvila når de opplever at en medisin de får god effekt av ikke er tilgjengelig lenger.

Det sier Mari-Mette Graff til NRK. Hun er leder i landsforeningen for overvektige.

Flere hun har vært i kontakt med, har forsøkt å få tak i medisinen gjennom Sverige.

Andre har forsøkt å hamstre når apotekene først har hatt tablettene inne.

NRK har vært i kontakt med ei kvinne i 30-årene fra Vesterålen som har fått medisinen på resept.

Hun har begynt å rasjonere på tablettene sine. Slik håper hun at hun ikke skal gå tom før hun får ny forsyning.

Kvinnen ønsker ikke å fortelle omverden at hun er nødt til å bruke medisin for å gå ned i vekt, derfor vil hun ikke stå fram med navn.

– Hvordan var det for deg å starte med tablettene?

– Det var som å slå på en bryter fra ene dagen til andre. Hodet ble likegyldig til mat. For meg var det en lettelse. Jeg fikk en helt annen ro i kroppen og hodet rundt mat, forteller hun.

Det er kanskje ikke så rart, skal vi tro Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

– Mysimba virker på hjernen og belønningssystemene der, forklarer han.

Virkestoffene i Mysimba Ekspandér faktaboks Naltrekson Naltrekson blokkerer en opioid-reseptor i hjernen. Naltrekson vil derfor redusere nytten av behandling med opioidholdige legemidler. Naltrekson er fra før godkjent som legemiddel for behandling av pasienter med avhengighet av alkohol eller opioider. Bupropion Bupropion forsterker virkningen av signalstoffene dopamin og noradrenalin i hjernen. Bupropion er fra før godkjent som legemiddel for behandling av depresjon.

Krevende

Ifølge Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er nesten 7 av 10 voksne nordmenn nå overvektige. Og ikke overraskende syns mange det er svært krevende å gå ned i vekt – og holde seg der.

Dermed kan man få hjelp med å bruke legemidler. På noen virker medisinen godt, på andre virker den ikke.

– Tabletten i seg selv er ikke en slankemedisin, det er et verktøy. Du er nødt til å legge om livsstilen samtidig. Akkurat som andre verktøy må du bruke verktøyet for å oppnå resultat, sier Graff.

Det er ikke alle som kan få slankemedisin på blå resept. Da må man ha en kroppsmasseindeks (BMI) på mer enn 35, pluss tilleggssykdommer, eller BMI over 40.

Man må be fastlegen sin søke om individuell refusjon, og til slutt er det Helfo som sier ja eller nei til søknaden.