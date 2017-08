Lastebileierforbundet: – Vi er avhengige av at tollstedet er åpent når vi kommer

Sjåfører som frakter fersk fisk som skal ut av landet, har derfor ofte dårlig tid om de skal rekke å få fortollet varene. Konsekvensen kan bli at sjåfører tar større risiko, mener rådgiver Frank Laurits Jensen i Norges Lastebileierforbund.

– Du risikerer jo faktisk at folk driver å presser grensene for forsvarlig kjøring. Det er ikke vi tjent med. Vi er avhengig av at tollstedet er åpent når vi kommer, mener Jensen.

Fiskeriminister Per Sandberg poengterte til NRK tidligere at det er mulig for næringslivet å be tollstedet holde åpent utenfor ordinær åpningstid, men så enkelt er det ikke, ifølge Jensen i Lastebileierforbundet.

– Vi må kjøre når fisken er klar til å kjøres. Normalt sett pakkes fisken og er klar fra utkjøring fra Myre, Andenes og Bø i fire-fem tiden på ettermiddagen, og da sliter vi med å komme frem til elleve på kvelden.

Han mener kostnadene ved å holde et tollsted åpent er en helt annen sak.

– De skal være der som en tjeneste for de som benytter seg av grenseovergangene og ikke som ei bedriftsøkonomisk vurdering som skal legges til grunn, sier Jensen.

– En vilje til å møte utfordringene

Kjell Børge Freiberg. 1.-kandidat for Fremskrittspartiet i Nordland sier han har full forståelse for frustrasjonen fra næringen.

– Jeg oppfatter at det ligger en vilje til å møte ufordringene som næringslivet peker på. Noe har vi gjort, blant annet utvidet åpningstid i høysessongen, sier han.

1.-kandidat for Fremskrittpartiet i Nordland, Kjell Børge Freiberg. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Freiberg sier han er tydelig på at med de tilbakemeldingene de får fra næringen, er de der at det må gjøres ei ny vurdering i forhold til åpningstidene.

– Det mest optimale for næringen ville så klart vært at du kunne krysse grensen 24 timer i døgnet og hele året. Men så forstår alle at det er dårlig bruk av skattebetalernes penger, det tror jeg alle er enige i. sier Freiberg.

Han sier at med det kvantumet av fisk som passerer Bjørnfjell idag, og som det vil gjøre i fremtiden, må man se på om andre åpnignstider må til.

– Vi må se på om dagens åpningstider vi har i dag kan endres og om dette er en fornuftig bruk av skattebetalernes penger.