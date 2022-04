Rundt 100 kroner kiloen.

Det selges norsk laks for denne uka, skal vi tro fagbladene iLaks.no og Intra Fish.

– Det er uvanlig at prisene er over 75 kroner.

Det sier Søren Martens, administrerende direktør i laksebørsen Fish Pool.

– Slike priser har vi ikke sett i Fish Pools 15-årige historie. Nå er det oppkjøring til påske, og det er en ekstra etterspørsel. Det er noe av forklaringen på så høye priser. Det andre er at det er mindre råstoff enn vanlig, sier han.

Eksportrekord

I Europa er pandemien satt litt på pause, og folk går på restaurant igjen.

Aldri før har verdien på norsk sjømat solgt i utlandet vært større. I januar, februar og mars eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, tilvarende 6,2 milliarder kroner, fra samme periode året før.

Mars var tidenes sterkeste enkeltmåned for norsk sjømateksport, med en verdi på 12,4 milliarder kroner. Det en økning på 13 prosent fra mars i fjor.

Søren Martens får støtte av lakseanalytiker Jan Erik Øksenvåg i Kontali Analyse.

DYRERE SUSHI? Mange i næringen videreselger laks med tap. Årsaken er at de har inngått fastprisavtaler med restauranter, hoteller og butikker. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det vi ser nå er et resultat av at man i Norge slaktet utrolig mye fisk på slutten av fjoråret. Det gjør at man har mindre fiks å slakte nå. Dette sammenfaller med at det er mindre fisk å slakte i Skottland, som er den nest største europeiske lakseprodusenten.

I tillegg kommer det mindre fisk fra Færøyene.

– Det er den sammenfallende lave tilførselen som er årsaken.

– Ikke bærekraftig

Paul Birger Torgnes er styreleder i Sjømat Norge. Han beskriver situasjonen som ekstraordinær.

– Prisnivået vi nå er vitne til nå er unaturlig og skyldes begrenset tilbud. Det er selvsagt positivt for bransjen med gode priser og viser hvilken standing laksen har som internasjonal eksportvare – men er ikke en situasjon som vil vedvare.

Han mener prisnivået vi opplever nå er unaturlig høyt og neppe «bærekraftig».

Paul Birger Torgnes fra Brønnøy ble tirsdag gjenvalgt som styreleder i Norges største sjømatorganisasjon, Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge

– Pristopper har tidligere blitt etterfulgt av bratte prisfall, og store svingninger er vanskelig å håndtere. Fram til 2024 ligger framtidsprisene på rundt 60 kroner, og det vil være et nivå som gjør det lettere for oss som bransje å bygge nye markeder.

Han frykter at et så høyt prisbilde som vi er vitne til nå vil kunne slå negativt ut for både i enkelte markeder og for foredlingsbedrifter.

– I tillegg vil det kunne føre til at enkelte kan erstatte laks med andre proteinkilder fordi prisene blir for høye.

Selger med tap

Ifølge Søren Martens er det flere som nå videreselger laks med tap. Krigen i Ukraina har også ført til at det har blitt dyrere å frakte varene til utlandet.

En sterk global etterspørsel etter norsk sjømat har gitt en rekordhøy verdi i første kvartal, ifølge Sjømatrådet. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

I stor grad er det industrien i Europa som er avhengig av å selge bearbeidede lakseprodukter videre som taper på den skyhøye prisen. Flere av dem har inngått fastprisavtaler med restauranter, hoteller og butikker.

– De sliter til dels kraftig nå. Det er ikke alle som har sikra seg med fastpris på innkjøp. De har derimot i stor grad fastpris med sine kunder igjen. Dermed kan de selge med kraftig tap. Vi vet at mange selger med svært store tap, sier han.

– Hvor lenge vil vi se slike priser?

– Vi forventer ikke at det skal forholde seg så høyt. I andre halvår er kontrakter priset til rundt 65 kroner. Det er blanding av større volum og at markedet vil få tid til å omstille seg som gjør dette, sier han.

– Hvem er vinnerne på de høye prisene?

– Det er lakseoppdretterne.

Hos oppdrettsselskapet Nordlaks i Hadsel har de en sesongmessig lav produksjon, og lite slakteklar fisk på denne tiden av året.

Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks. Foto: Pressefoto

– Vi er selvfølgelig glad for høye priser. Raske endringer i tilbud og dermed pris mener vi likevel er uheldig for utvikling av markedet over tid, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen til NRK.

Han fortsetter:

– Det spesielle nå er at vi i også ser en prisøkning på mat generelt, på råvarer, på energi og dermed også på våre kostnader.