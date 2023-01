Før helgen kom nyheten om at rederiet ikke lenger vil frakte elbiler, hybridbiler og hydrogenbiler opp og ned langs kysten.

Rederiet peker på sikkerheten når de nå kun tar om bord biler som går på fossilt drivstoff.

Men selv frakt av slike biler blir begrenset hvis det er Havila som klapper til kai.

For nå blir det kun mulig å kjøre bilen av eller på i 2 av 34 anløpssteder langs kysten: I Bergen og Kirkenes.

Årsaken? Tidevannet.

Feil vinkel

Det sier kommunikasjonssjef i Havila Kystruten, Lasse A. Vangstein.

– Det går på vinkelen på lasterampen. Noen ganger står vi høyere på grunn av tidevannet, og andre gangere lavere.

Rederiet opplyser at problemer oppstår det er enkelte havner hvor variasjonen i tidevannet er stor. Dermed kan det oppstå skader på både skip og frakt.

Lasse A. Vangstein er kommunikasjonssjef i rederiet Havila Kystruten. Foto: Oslo lufthavn

– Hvis det blir for stor vinkel på lasterampen kan bilen skrape nedi.

– Burde ikke man ikke tatt høyde for dette når skipene ble laget, med tanke på at de skulle gå i norske farvann?

– Det er ikke noe krav i avtalen vår med Samferdselsdepartementet om å frakte privatbiler. Kravet er gods- og passasjertrafikk. Det har vært fokuset ved design av skipet.

Det var i 2018 at oppdraget med å betjene kystruten i Norge ble delt i to. Hurtigruten skulle fortsette med sju skip, mens nye Havila Kystruten bestilte fire nye skip.

I 2021 skulle disse vært i drift, men på grunn av leveringsproblemer har Havila kun to av sine skip i drift.

5 om dagen

Konkurrenten Hurtigruten sier på sin side at de vil fortsette å frakte biler, uansett drivstofftype, i alle 34 havnene på kystruten.

Rederiet opplyser at de i 2019 fraktet 22.000 biler på Hurtigruten.

Det tilsvarer om lag fem biler hver eneste dag på rederiets 11 skip.

– Hurtigruten har fraktet biler mellom alle havnene i kystruten i 40 år, og det går helt fint. Vi har ingen planer om å slutte med det.

Det sier samfunnskontakt i Hurtigruten Martin Henriksen.

Martin Henriksen er samfunnskontakt i Hurtigruten. Foto: Hurtigruten Norge

– Vi har tatt høyde for både tidevann og vet hvor mye plass vi trenger til gods om bord, så det er ikke noe problem for oss å frakte biler på grunn av det.

Rederiet mener nå at Havilas beslutning om å kutte ut frakt av biler i 32 havner også slår negativt ut for Hurtigrutens del.

– Det er fordi kystbefolkningen i mindre grad kan vite at kystruten er der for dem når de trenger den.

På spørsmål om hvordan Havila svarer på kritikken fra konkurrenten, svarer Vangstein følgende:

– Hurtigruten må få lov til å mene det, men vi har en avtale med departementet og ikke Hurtigruten.

– Kysten blir skadelidende

Avgjørelsen om å kutte frakt av bil i de fleste havner blir møtt med liten forståelse hos ordførere langs kystruten.

– Kysten blir skadelidende fordi muligheten til å få transportert bilen blir avhengig av hvilket selskap som har anløp til enhver tid.

Det sier ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) i Sortland kommune i Vesterålen.

Karl-Erling Nordlund (Sp) er ordfører i Sortland kommune i Vesterålen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det vil kreve langt mer arbeid fra de som vil benytte seg av tilbudet når rederiene ikke har samme praksis.

Også litt lenger sør, i Vågan kommune i Lofoten, er ordføreren kritisk.

– Jeg tenker det er et steg mot at Havila blir en ren turistbåt. I mange tilfeller kunne lokalbefolkning tatt med seg bilen til en destinasjon og kjøre av der, men den muligheten mister man, sier Frank Johnsen (Sp).

Frank Johnsen (Sp) er ordfører i Vågan kommune i Lofoten. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

– Hva tenker du om at rederiet skylder på tidevannet?

– Dette med tidevannet visste de før de bygde båtene. Jeg vet at det har vært problemer med lasterampen, men det er tekniske utfordringer som er løsbart.

Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap) reagerer på at rederiet ikke har tatt tilstrekkelig høyde for tidevannet.

– Det er jo for dårlig planlegging. De har nettopp vunnet et anbud og bygd nye skip.

Lovet å frakte biler

I 2019, to år før de nye Havila-skipene skulle i drift, hersket det usikkerhet om hvorvidt rederiet skulle frakte biler om bord.

Daværende administrerende direktør, Arild Myrvoll, avviste spekulasjonene og lovet at bilfrakt fortsatt skulle være et tilbud for de reisende.

– Vi vet hvor viktig dette er for folk langs kysten og for de reisende. Derfor har vi lagt dette inn som en del av tilbudet Havila Kystruten skal gi, uttalte Havila-sjefen da.