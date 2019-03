Slår tilbake mot spekulasjonene – lover å ta med biler

Det har vært spekulert fra flere hold om at Havilas nye skip som blir satt inn på Kystruten ikke skal ta med seg biler.

Bergens Tidende slo blant annet fast i dag at Havilas nye skip ikke ville ha bildekk.

Men i dag avkrefter rederiet spekulasjonene og lover at de skal frakte biler når de skal inn med fire skip i Kystruten fra 2021.

– Slik vil vi blant annet ha god plass til både batteripakkene, frakt av biler og gods sånn at vi kan gi reisende og folk langs kysten et best mulig tilbud, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll.

Vil få plass til ni biler

Blant dem som fryktet et svekket tilbud på Kystruten for bilistene, er SV-politiker Mona Fagerås.

Hun utfordret i dag samferdselsminister Jon Georg Dale på at Havila ikke skulle frakte biler. Dette viser seg nå å være feil, noe Fagerås er svært glad over.

– Det er positivt og kjempeviktig at Havila er så tydelige, for dette har skapt stor uro. Det å ta med seg bilen på båten er både en miljøvennlig og en fin måte å reise på, sier Fagerås mandag kveld.

Årlig er det mellom 25.000 og 30.000 som velger å ta med seg bilen når de reiser kortere eller lengre strekninger langs norskekysten, opplyser Hurtigruten.

Havilas skip vil få plass til å ta med seg ni biler.

Å la passasjerene ta med seg biler er ikke en del av avtalen med staten, verken i den nåværende eller kommende anbudsperioden.

Arild Myrvoll sier i en pressemelding at Havila Kystruten har ønsket å få til en god ordning også for frakt av biler. Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi vet hvor viktig dette er for folk langs kysten og for de reisende. Derfor har vi lagt dette inn som en del av tilbudet Havila Kystruten skal gi, sier Myrvoll.

Men til tross for gode nyheter legger ikke Fagerås i SV skjul på at hun er skuffet over at ikke Hurtigruten gjør det samme.

– Det store spørsmålet er jo om Hurtigruten skal være et tilbud til kystens folk, eller et ensidig turistprodukt, sier hun.

Hurtigruten fortsatt i tenkeboksen

Hurtigruten har i dag bilkapasitet på alle sine båter med unntak av MS «Lofoten».

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten sier de forstår reaksjonene som har kommet. Foto: Hurtigruten

– Vi i Hurtigruten har tilbudt dette som en ekstraservice til befolkningen langs kysten, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Da anbudet skulle lyses ut, arbeidet vi hardt for at Samferdselsdepartementet skulle ta med bilkapasitet som en del av den nye avtalen. Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for, sier kommunikasjonssjefen.

Mens Havila nå bekrefter at deres skip skal kunne frakte biler, er likevel Hurtigruten i tenkeboksen for hva de skal gjøre når det nye anbudet trer i kraft.

– Hurtigruten skal fremdeles ta last og passasjer og skal fremdeles seile langs kysten hver eneste dag. Om vi skal ha egne bildekk om bord avhenger av en rekke eksterne faktorer, som vi er nødt til å komme tilbake til litt senere, sier Ege.