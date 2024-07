Alle naudetatane rykte ut til Stranda på Sunnmøre etter at det kom melding om varmgang i skipet Havila Polaris i 13.00-tida.

– Rundt klokka kvart over eitt fekk vi beskjed om at det var varmgang i framdriftssystemet på babord side på skipet, fortel Lasse A. Vangstein, kommunikasjons- og marknadsdirektør Havila Kystruten.

Skipet var då på veg inn Geirangerfjorden for ein tur.

– Det blei raskt bestemt at skipet skulle gå til kai i Stranda der vi så starta evakuering av passasjerane og delar av mannskapet.

Like etter klokka 14.00 meldte Hovedredningssentralen at brannen om bord i skipet var sløkt. Rundt 14.15 melde dei at alle passasjerane var evakuerte.

Alle passasjerane blei evakuerte etter at det blei varmgang om bord i Kystruten Havila Polaris. Foto: Terje Erstad

Fekk melding om røykutvikling

Vangstein i Havila fortel at det var over 400 personar om bord i skipet.

– Det 397 passasjerar om bord og eit mannskap på 68.

Terje Erstad var ein del av eit reisefølgje som var om bord i skipet. Dei hadde reist frå Ålesund og skulle bli med på rundturen til Geiranger og så tilbake til Ålesund seinare i dag.

Passasjerane blei evakuerte då skipet la til kai i Stranda. Foto: Terje Erstad

– Vi nærma oss Liabygda, då merka vi at miste framdrifta. Så gjekk det ein alarm og alle brannfolka om bord i skipet blei bedd om å samle seg. Etter kvart kom det melding om røykutvikling, men at alt var under kontroll.

Etter kvart fekk dei melding om at dei skulle evakuere og at dei måtte samle seg på eit av dekka. Han fortel at han opplevde situasjonen som udramatisk.

– Når vi kom til kaia på Stranda fekk alle beskjed om å gå ut av skipet. Det var sterk røyklukt.

– No står eg på kaia på Stranda. Vi veit ikkje kva som skjer vidare, legg han til.

Arild Myrseth og Kjellrunn Hole frå Sykkylven var om bord. Dei fortel til Nyss at dei fekk beskjed om å gå til dekk seks. Vidare seier dei at dei kjente at det lukta svidd, men at dei ikkje vart redde når dei var så nært land. Foto: Randi Ansok / Nyss

Har oppretta mottakssenter

Rundt 14.45 fortel Vangstein i Havila at dei har oppretta eit mellombels mottakssenter på Kulturhuset i Stranda.

Dei jobbar no for å finne ut kva som skal skje med passasjerane.

– Det er for tidleg å seie noko om det no. Vi er i dialog med Sjøfartsdirektoratet, forsikringsselskapet, Det Norske Veritas, og redningsinstansane lokalt. Og så må vi finne ut kva som skjer vidare og få meir oversikt over skadeomfanget.

Skipet blir drifta av to framdriftssystemet. Dermed kunne det ta seg inn til kai for eigen maskin.

– Men det vil ikkje kunne gå i rutefart, seier Vangstein.

Passasjerane blei evakuerte til kaia i Stranda sentrum. Foto: Terje Erstad / Privat

Ingen personskade

Vangstein seier vidare at det til no ikkje er meldt om personskadar.

Vidare fortel han at der for tidleg å seie noko om årsaka til varmgangen i skipet.

– Det er ein av grunnane til at vi har gått til kai, for å få ein oversikt over situasjonen og vareta sikkerheita til dei om bord.

Per Hogneland i Hovedredningssentralen i Sør-Noreg fortel at skipet planlegg å gå frå kaia i Stranda og vidare til ei anna kai etter kvart, der dei ligg litt betre til.

Han veit førebels ikkje om det er skadar på skipet.

Ferjesamband er innstilt

Ferjesambandet mellom Stranda-Liabygda er innstilt inntil vidare på grunn av skipet som ligg til kai i Stranda og dermed sperrer ferjekaia.