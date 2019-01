Kvinner rømmer distriktene over hele landet – i Lofoten mener de å ha løsningen

Unge kvinner har lettere enn menn for å flytte på seg til mer sentrale strøk og byer, ifølge SSB.

Dette gjelder distrikter over hele landet.

I en fersk rapport for Nordland, Indeks Nordland, kommer det fram at det er blitt 2,5 prosent færre kvinner under 40 de siste ti årene.

Kvinner flytter ut, får seg utdanning, men får ikke jobb i et fylke preget av mannsdominert tungindustri, som fisk og metall.

Les også: Befolkningsveksten i fylket bekymrer

Det som er blitt en kvinnedominert bedrift i Lofoten, fant sin løsning på problemet: å lage arbeidsplassen selv.

Høykompetansebedriften SALT i Svolvær driver blant annet med forskning og rådgivning knyttet til havet og kysten. Her jobber 21 ansatte – alle med høyere utdanning – hvor hele 16 av dem er kvinner.

Økning kvinner alle aldre (2008-18) Prosent Nordland 2,18 Norge 10,51

– Flere bør tenke som oss

Men disse arbeidsplassene er det få av i Nordland.

Kjersti Eline Tønnesen Bush, daglig leder i SALT Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er noe av forklaringen på hvorfor det har blitt færre kvinner under 40 i fylket.

Kjersti Eline Tønnesen Bush hadde selv et sterkt ønske om å bo i Lofoten. Med doktorgrad i bagasjen var det få jobber å velge i. Løsningen ble å starte opp selv, som altså resulterte i SALT.

Der ansetter de høyt utdannede som igjen leies ut til prosjekter hvor deres ekspertise behøves.

– Jeg er overrasket over at ikke flere tenker som oss, mange er veldig tradisjonelle og tror at alle som jobber i en bedrift må sitte på samme sted, sier Bush, som er daglig leder i SALT.

– Må være godt betalt

Elnar Remi Holmen er administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) og representerer næringslivet.

Elnar Remi Holmen, administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) Foto: John Inge Johansen / NRK

Han mener SALT i Lofoten har vært flinke til å markedsføre spennende og attraktive jobber i et fantastisk landskap.

Det er noe Nordland kan bli mye bedre på, sier Holmen.

– Hvorfor er man ikke flinke nok i dag?

– Vanskelig spørsmål. Spør man unge i Oslo i dag hva som skal til, sier de at det må være en god jobb, og det må være godt betalt. Der har vi en jobb å gjøre, sier Holmen.

Optimistisk for fremtiden

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel kommune tror Nordland har tenkt feil.

– Ja, jeg er bekymra, samtidig er jeg veldig optimistisk, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel kommune. Foto: Trude Bakke / NRK

– Vi er nødt til å snu hodet. For når damer ikke får jobb, kommer heller ikke familien til Nordland, sier hun.

Aasvik mener kommuner i Nordland må knytte til seg studenter tidligere under utdanningen og legge til rette for at de får nok karriere- og utdanningsmuligheter.

– Er det så enkelt?

– Det er ikke så enkelt. Jeg tror kommuner i Nordland blant annet burde bli de beste i landet til å tilby heltidsstillinger innenfor helse og omsorg, sier Aasvik.