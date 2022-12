Kva kan du om adventstida?

I år som i fjor er adventstida offisielt her. Det renn over av saker i media om folk som har behov for økonomisk hjelp, og tips om korleis ein kan leve meir nøkternt.

Men visste du at ein tidlegare gjorde eit poeng ut av å leve på så lite som mogleg i jula?

Eller at ordet advent ikkje eigentleg betyr at ein ventar?

I dag er det andre søndag i advent, og her får du ti spørsmål om adventstida.