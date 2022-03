NRK har fortalt om en nordnorsk mann som opplevde å bli lurt av svindlere.

Sakte og over tid bygde de kriminelle tillit.

Til slutt fikk de han til å investere 200.000 kroner i kryptovalutaen bitcoin.

NRK har siden kartlagt hvordan pengene har gått til kriminelle som etter alt å dømme har svindlet for minst 15 millioner kroner.

Med ofre over hele verden.

Mannen har liten tro på at han vil få pengene tilbake, etter at lokalt politi henla saken.

– Jeg håper pengene blir brukt til festing og moro. For alternativet er at de blir brukt til kriminell virksomhet, sier mannen, som av hensyn til sin sikkerhet vil være anonym.

NRK kan i dag fortelle at det slett ikke trenger være så vanskelig å finne ut hvem som står bak svindelopplegget.

– Det er ikke så komplisert som folk tror det er, sier Nicholas Smart, leder for etterretning hos CrystalBlockchain.

Overrasket

Firmaet han jobber i har kontorer i Dubai, Amsterdam, London og (inntil nylig) – Ukraina.

De utvikler verktøy som både politi og myndigheter benytter seg av. Det gjør det enkelt å spore blant annet bitcointransaksjoner.

Smart har studert hvor pengene til mannen har tatt veien.

Han sier han er overrasket.

– Vanligvis ser man at svindlerne forsøker å skjule sporene sine bedre.

Det han ser er at store verdier har samlet seg opp i én stor «lommebok».

– Denne befinner seg hos kryptobørsen FTX, sier Smart.

NRK fortalte tidligere denne uken historien om en mann som ble lurt for 200.000 kroner. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Ikke vanskelig

I denne saken ser det altså ut til at svindlerne har slurvet.

For det er mulig å finne ut hvem som står bak, mener Smart.

Grunnen til det er at FTX ikke er hvilken som helst børs for krypto.

Dette er anerkjent og legitim kryptobørs.

Her ser vi tre av lommebøkene som har sendt midler til det som fremstår som en «hovedkonto» hos børsen FTX. Foto: CrystalBlockchain.com

De har interesse av å bevare sitt gode navn og rykte, sier Smart.

Derfor har de blant annet prosedyrer på plass for å få folk til å identifisere seg.

– FTX vil definitivt vite hvem som står bak mottakeradressen, mener han.

Han sier de som regel er samarbeidsvillige.

– Hvis politiet hadde gått til FTX og bedt om å få ut navn, så vil de være i stand til å gi ut noen detaljer.

– Er det lett for norsk politi å avdekke svindleren i dette konkrete eksemplet?

– I dette konkrete tilfellet trenger det ikke være så vanskelig.

– Det er så usofistikert at man bare trenger å gå til FTX og stille noen spørsmål. Vise de adressen og transaksjonene.

Strengere krav

For å registrere seg på FTX og gjøre uttak, må man oppgi blant annet bostedsadresse.

Det forteller Vetle Andreas Gusgaard Lunde.

Han er analytiker hos Arcane Crypto.

– Da kan du gjøre opptak på opptil 2000 dollar dagen. For å gjøre større uttak må du registrere deg med pass og mer omfattende personalia.

– Så de har ganske mye strengere krav enn en del andre børser har. Antakelig har de registrert seg med informasjon som kan tilsi hvem de er.

Her ser vi et lite utvalg overføringer fra ulike «lommebøker» som knyttes til svindel, og som har sendt midler til en adresse hos kryptobørsen FTX (til høyre). Foto: crystalblockchain.com

Sjokkert

Han sier han rett og slett er sjokkert over at svindlerne har brukt FTX.

– Fordi det finnes veldig mange andre børser som ville hatt en mer avslappet tilnærming til det å måtte etterlate personlig informasjon. Så det her er merkelig.

– Jeg tror FTX vil være blant de mest velvillige til å dele informasjon med politiet.

– De kan ha oppgitt falsk dokumentasjon for å registrere seg?

– Ja, det kan ha skjedd. Da blir det vanskeligere å nøste opp.

– Uansett vil en henvendelse fra politiet gjøre at FTX sperrer tilgang til kontoen mens etterforskning pågår. Og de må identifisere seg for å få tilgang igjen.

– Hvorfor i alle dager vil svindlere da benytte FTX?

– Gammel vane. Eller at man er litt høy på pæra over at man klarer å tjene penger såpass enkelt, og dermed blir uforsiktig.

Her ser vi noe av flyten av bitcoin som etter alt å dømme stammer fra «pengebøker» til ulike ofre. Grafikk: Crystal Blockchain Analytics for Crypto Compliance

Håper på det beste

For mannen som mistet 200.000 i svindel, er dette gode nyheter.

– Pengene jeg tapte hadde jeg heldigvis ikke bruk for akkurat nå. Andre kan befinne seg i en helt annen situasjon, etter å ha tapt store summer.

– Det kan bety mye for livene til mange, å finne bedragerne bak, sier han.

Han håper politiet tar denne nye informasjonen seriøst.

Lokalt politi henla saken, men sendte den så over til Økokrim.

Politiadvokat Anne Glede Allum sier de ikke kan kommentere enkeltsaker. Eller enkeltbørser i utlandet.

På generelt grunnlag sier hun:

– Hvis man skal innhente informasjon fra utenlandske kryptobørser, så er det rettssystemet og lovverket i det enkelte land som vil være avgjørende for hvor lett det vil være å få ut informasjon. Når det gjelder norske kryptobørser registrert hos Finanstilsynet, så har politiet positiv erfaring.

Fra «FTX Legal» kom dette korte svaret. De vil ikke uttale seg til media om enkeltsaker:

– Vi krever en forespørsel fra lovhåndhever eller en rettskjennelse, skriver dem.