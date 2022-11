NAF oppfordrer til dekkskifte: – Kjære søringa

Etter en mild oktober har vi gått inn i årets siste høstmåned.

– Plutselig en morgen nå kan det ligge snø på bakken, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF.

Han oppfordrer alle som fortsatt kjører på sommerdekk til å bytte nå, og minner om at det kan bli glatt på veiene selv om snøen uteblir.

NAF har publisert en ny informasjonsvideo på sosiale medier, der de særlig oppfordrer de i sør til å skifte til vinterdekk.

– Når vi lagde denne videoen har vi tatt utgangspunkt i at det virker som om noen glemmer at det kommer snø hvert eneste år, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Her er videoen fra NAF. Du trenger javascript for å se video. Her er videoen fra NAF.

Store forskjeller mellom regionene

Forrige vinter hadde 13,6 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos If fortsatt sommerdekk på bilen. Dette er en økning på 7,3 prosentpoeng fra vinteren før.

​​​​​​​ – Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If. Foto: Pressefoto

– Brorparten av skadene skjer ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Han sier det er store ulikheter mellom fylkene.

Skadestatistikken til If viser at det var Agder som hadde høyest sommerdekkandel ved bilskader på vinteren i fjor.

Her hadde 16,7 prosent av bilene involvert i ulykker hadde sommerdekk.

Nordland ligger ganske midt på treet med 13,6 prosent mens Troms og Finnmark kommer best ut med 10,3 prosent.

Selv om folk Nordland ikke er de beste til å skifte til vinterdekk, har NAF brukt en skuespiller med Nordlandsdialekt i filmen sin.

Når NRK spør om de kjente til statistikken fra If svarer de nei.

– Vi har ikke sett på noen faktisk statistikk. Vi ønsket å gå for en humoristisk vinkel i stedet for en pekefinger, og filmen skal sees med glimt i øyet, sier pressesjefen.

Pass på at vinterdekkene er gode nok

Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er minimum 3 millimeter, men NAF anbefaler at man kjøper nye vinterdekk når dybden er under 4 millimeter.

Hvis du har piggdekk bør du i tillegg gå over og sjekke at tilstanden på piggene er god.

– Hvis mange er skeive eller borte bør du bytte dekk, sier Svendsen.

Det er også viktig å gjøre en vurdering på om piggdekk eller piggfrie dekk er best for deg, og Svendsen anbefaler å lese dekktester og tenke over hvilke forhold du bruker bilen under.

– Fordelen med piggdekk er mekanisk grep når du kjører på is. Piggfrie dekk er veldig gode på snø og våt vei. Det er hovedforskjellen.

Sist men ikke minst er det viktig å ettertrekke boltene 4 eller 5 mil etter at du har fått på nye dekk.

– Hvis du ikke gjør det kan du risikere at dekkene faller av.