Kriseteamet på plass ved Pluragrotta: – Vennegjengen er i sjokk og sorg

Kriseteamet til Rana kommune bistår vennegjengen fra USA og Mexico som mistet kompisen under dykking i Pluragrotta i går.

Mannen, som var amerikansk statsborger, var 20–30 meter inne i Nord-Europas lengste grottesystem da ulykken skjedde.

Nøyaktig hva som skjedde er foreløpig ikke kjent, men ifølge politiet fikk den erfarne grottedykkeren et anfall under vann.

– Det er besluttet obduksjon av mannen. Det vil ta opp til fire uker å få svar på dødsårsaken. I tillegg skal utstyret undersøkes for eventuelle tekniske feil, forklarer politiadvokat Susanne Danielsen i Nordland politidistrikt.

Politiet startet etterforskning i går, og har avhørt de åtte i reisefølget i dag.

– Vi er ikke helt i mål med avhørene, men har spurt dem om omstendighetene før og under ulykken.

Politiet jobber med å etterforske ulykken i går. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Hjelp av kommunens kriseteam

Daglig leder for Plura Valley, Ina Santala Jordbru kjenner kompisgjengen godt. De har besøk turistattraksjonen i Rana flere ganger.

Daglig leder ved Plura Valley, Ina Santala Jordbru sier hun forsøker å ta vare på gjengen som mistet kameraten sin. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

I løpet av det siste døgnet har de tatt vare på en gjeng i sjokk og sorg.

– Kriseteamet og psykolog har vært her i formiddag for å hjelpe de som trenger hjelp. De har det veldig vanskelig, men tar godt vare på hverandre.

Santala Jordbru forteller at hun samlet dykkerne til samtale i går kveld, og rundt frokostbordet i dag tidlig.

– De mistet kompisen for bare et døgn siden, og nå prøver de å håndtere sorgen.

Når mannen ble hentet opp på land ble det umiddelbart startet med livreddende førstehjelp. Ina Santala Jordbru roser helsepersonell og redningshelikopteret for rask respons. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– En sikker sport

Den omkomne og dykkervennene var alle erfarne dykkere, med erfaring og kompetanse.

Flere i dykkemiljøet har sendt sine kondolanser til de som er igjen. En av dem er Målfrid Hoaas, leder i Grotteforbundet.

Forbundet har i underkant av 50 medlemmer, og ble stiftet i etterkant av en ulykke i Pluragrotta i 2006. I dag jobber de for å skape mer trygghet rundt sikker grottedykking i Norge.

– Vi jobber for å skape en kultur der dykkere vurderer risiko, slik at de kan være i forkant av problemer eller ulykker som oppstår i forbindelse med dykking.

Hoaas sier at grottedykking er en sikker sport, med få ulykker.

– Grottedykking gir helt unike opplevelser. Det er en aktivitet der en bygger erfaring og kompetanse over tid, sammen med andre som deler den samme interessen.

Pluragrotta er en turistattraksjon i Rana, kjent for dykkere fra hele verden. Det var her vennegjengen fra USA og Mexico var på dykking da vennen omkom. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Dødsulykker svært sjeldne

Onsdagens dødsulykke i den populære Pluragrotta i Rana er den tredje med dødelig utfall siden 2006.

I et forsøk på å ta seg gjennom det vannfylte grottesystemet døde to finske dykkere i 2014. Ytterligere tre ble sendt til sykehus.

Jan Risberg deltok i bergingsaksjonen. Han er Norges mest erfarne dykkerlege.

Ifølge Risberg er det svært sjelden at grottedykking får et dødelig utfall.

– Det vi kan kalle ekstremdykkere er godt kjent med risikoene som er knyttet til det å drive med grottedykking og dyp vrakdykking. Dersom noe svikter under et slikt dykk, er konsekvensen svært ofte døden.

– Selv om du lager sikkerhetssystemer, klarer du ikke å lage sikkerhetssystemer for absolutt alt. Og det er den lille restrisikoen som gjør at det noen ganger går galt, og dykkere dør, sier dykkerlege Jan Risberg.

Derfor gjør dykkerne alt det de kan for å få den sannsynligheten ned til et absolutt minimum, ifølge legen.

– Og den marginalrisikoen som er igjen har de forberedt seg godt på.

Finnes lite forskning

De omkomne lå delvis fastklemt på 112 meters dyp rundt 1,5 kilometer inne i grotta og nesten på det dypeste punktet som er på 129 meter.

Politiet mente en bergingsaksjon var for farlig, og la ned ferdselsforbud rundt grotta.

Et finsk dykkerteam med 17 personer trosset ferdselsforbud og hentet opp sine døde kamerater i en hemmelig bergingsaksjon.

Når det først går galt, finnes det lite forskning på årsakssammenhengene, ifølge Risberg.

– Det er flere ting som kan gå galt. Selv om man lager beredskapssystemer, reservesystemer, for eksempel i form av ekstra pusteluft, snorer som gjør at man finner veien tilbake, så kan man sette seg fast. Man kan få en rift i en drakt eller brudd i en pustegasslange. I en grotte kan man ikke nødvendigvis gå direkte til overflaten. Du kan være timer unna.

Pluragrotta er et grottesystem som er dannet av elva Pluras underjordiske løp på 3,8 kilometer.

– Jeg kjenner ikke til andre steder som er så populære når det gjelder grottedykking. Pluragrotta framstår som en suverent ledende.

Dødsulykke også i 2006

Også i 2006 var det en dødsulykke i Pluragrotta.

Da omkom en dykker fra Grimstad i Pluragrotta. Han ble lokalisert på 70 meters dyp og hentet opp av fem redningsdykkere fra Norge og England.

Kameraten som overlevde sa at de to hadde forsøkt å slå dybderekorden på 93 meter. De to dykkerne skal ha vært nede på 110 meter.