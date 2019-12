Kreftpasient må reise langt for å få behandling: – Jeg vil ikke miste håret en gang til

– Vi kreftpasienter får ofte beskjed om å ikke google, men vi må i det minste få vite at et slikt tilbud finnes, sier trebarnsmora i Mo i Rana. Hun er akkurat kommet heim etter nok en slitsom tur til Oslo.

Hver eneste uke bruker Hagland to dager på å reise sørover for å sitte med ei kjølehette på hodet når hun får cellegift. I Nord-Norge finnes ikke tilbudet. Med ett unntak, i Harstad.

Det var Rana Blad som første gang fortalte om den ekstra belastninga for kreftpasienten på Helgeland.

Karen Hagland har brystkreft med spredning og må gå gjennom harde cellegift - og hormonbehandlinger. Samtidig har hun en familie og jobb som hun vil bruke mest mulig tid på.

– Jeg kunne ha fått behandling på det lokale sykehuset dersom jeg hadde vært villig til å miste håret, en gang til. Det er jeg ikke.

Fakta om kjølehette Ekspandér faktaboks Behandling med kjølehette er en metode som brukes for å forebygge eller redusere hårtap ved cellegiftbehandling. Blodet fører med seg næringsstoffer og oksygen til alle kroppens celler, også hårcellene. Cellegiften føres også rundt i kroppen med blodet. Når hodebunnen kjøles ned under cellegiftbehandlingen, vil blodårene trekke seg sammen og mindre blod vil strømme til hårcellene. På denne måten vil hårcellene få mindre cellegift og risikoen for håravfall blir mindre. I dag finnes det cirka 450 ishettemaskiner i bruk, de fleste i Europa. Av disse finnes cirka 60 stykker i Norden, derav 30–35 i Norge. Ved Oslo universitetssykehus får daglig 2–3 pasienter denne behandlingen. Har vist seg å ha god effekt ed behandling med taxaner. Hvis pasienten skal ha optimal effekt av kjølebehandlingen, må behandlingen skje fra første til siste behandling

Erfaring viser at behandling med kjølehette er svært effektivt ved noen typer cellegift, men dessverre har man ingen garanti for at håret bevares.(kilde: kreftlex og oncolex)

Ikke likt helsetilbud

For Hagland er det ei stor ekstra belastning midt oppi sykdommen at hun hver uke i flere måneder må reise til Oslo. Hun mener det er en manglende forståelse for hvordan det er å miste håret.

Karen Hagland hjemme i Mo i Rana

– Det er veldig sårt. Håret er så mye mer enn en pryd, og jeg gjør ikke dette fordi jeg er forfengelig. Det er et fysisk ubehag for meg å være uten hår, det er kaldt på natta, det klør med parykk, og du kan ikke ha den på deg 24 timer i døgnet.

Uten hår blir du også en veldig synbar kreftpasient ute i samfunnet.

– Jeg isolerte meg mye sist jeg mista håret, det er både ei fysisk og psykisk påkjenning å være uten hår.

Helse Nord bekrefter i en mail til NRK at tilbudet ikke finnes ved sykehusene i Nord-Norge, med unntak av UNN Harstad.

–Ved UNN Tromsø og ved Nordlandssykehuset var kjølehette i bruk tidligere, men man opplevde lite etterspørsel etter dette. Noen pasienter opplevde ubehag, og etter hvert ble utstyret gammelt og man sluttet å bruke det. Det foreligger ingen planer om å ta i bruk kjølehette i behandlinga, heter det i mailen.

Heller ikke i resten av landet har alle sykehus tilbudet for kreftpasienter som får cellegift.

Oversikt over kjølehetter ved norske sykehus Ekspandér faktaboks Her er svarene NRK har fått på mail etter å ha stilt spørsmål til samtlige helseforetak om kjølehetter: Helse Nord Det brukes ikke kjølehette ved sykehusene i Nord-Norge, med unntak av UNN Harstad. Ved UNN Tromsø og ved Nordlandssykehuset var kjølehette i bruk tidligere, men man opplevde lite etterspørsel etter dette. Noen pasienter opplevde ubehag, og etter hvert ble utstyret gammelt og man sluttet å bruke det. Det foreligger ingen planer om å ta i bruk kjølehette i behandlingen.

(Kenneth Lauritsen, kommunikasjonsrådgiver) Helse Midt-Norge



St. Olavs hospital HF:

Kjølehetter er en del av tilbudet i forbindelse med kreftbehandling.



Helse Møre og Romsdal HF:

Har ikke kjølehette. Hadde tidligere i Ålesund, men ikke ved de andre poliklinikkene i henholdsvis Molde, Volda og Kristiansund. Når den i Ålesund gikk i stykker ble det tatt opp i avdelingsråd og besluttet å ikke anskaffe ny da St.Olav ikke hadde den gangen, dessuten ønsket vi et likt tilbud innen vårt foretak. Vi er en avdeling fordelt på alle fire sykehus i vårt foretak.

Vi informerer ikke rutinemessig om at kjøelhetter finnes ved andre sykehus, men til enkeltpasienter. Helse Nord-Trøndelag HF:

Kreftpoliklinikken Sykehuset Levanger bruker dette regelmessig.

Kreftpoliklinikken Sykehuset Namsos har ikke slike hetter i bruk i dag.

De to poliklinikkene har felles leder som følger opp dette videre. Avdelingene godt informert om hverandres praksis og pasientene kan velge behandlingssted.

(Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør) Helse Sør-Øst Sørlandet sykehus:

SSHF tilbyr pasientene kjølehetter på poliklinikkene for medikamentell kreftbehandling ved Senter for kreftbehandling, Arendal og Flekkefjord.

(Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør) Vestre Viken HF Drammen sykehus:

Vi har ikke tilbud om kjølehette under cellegiftbehandling hos oss. Vi har ikke planer om å opprette et slikt tilbud.

Informerer alle som spør om at det finnes kjølehetter ved andre sykehus. Bærum sykehus:

Vi har kjølehetter på Bærum sykehus. Kongsberg sykehus:

Vi hadde en kjølehette vi fikk i gave fra Venner av Kongsberg sykehus. Den gikk i stykker og det var ikke deler å få tak i, så nå har vi ingen i funksjon.

Vi informerer ikke om at det finnes ved andre sykehus, da vi heller ikke vet hvem som har de. Ringerike sykehus:

Vi har dessverre ikke kjølehette.

Vi informerer ikke om at det finnes på andre sykehus.

(Erik Modal, kommunikasjonsrådgiver Vestre Viken) Sykehuset Telemark:

Vi bruker ikke kjølehette. Årsak til dette er usikkerheten rundt om bruk av dette kan resultere i spredning til hodebunn. Man kan ikke utelukke at kuldebehandling kan føre til at sirkulerende kreftceller unndrar seg cytostatikaeffekten

(Anne Augestad Larsen, avd.leder Avdeling for kreft og blodsykdommer) Helse Vest Helse Fonna Helse Fonna har tre sykehus som gir cellegift, men pasientgruppene og behovene er ulike mellom disse: Haugesund sjukehus: Vi har kjølehetter i to ulike størrelser, av typen som ligger i fryseboks (ikke elektrisk type). Dersom pasienten har et veldig sterkt ønske om å bevare håret får de informasjon om at de kan bli henvist til Haukeland/annet sykehus, som har annen type utstyr. Odda sykehus:

Har pt. ikke slike, dette henger sammen med at de mest toksiske kurene gjerne blir gitt ved Haugesund sykehus eller Haukeland sykehushus Stord sykehus: Har ikke kjølehetter og pt. ikke konkrete planer om å skaffe slike. Helse Bergen: Har kjølehetter og bruker det for aktuelle pasienter. Vi bruker også kjøle-hansker og - sokker for aktuelle pasienter for å forebygge problemer med negler på hender og tær. Helse Førde: Helse Førde har kjølehetter som de tilbyr alle relevante kreftpasienter å bruke. (Ingeborg Mong Andreassen, kommunikasjonsrådgiver)



Koster 250 tusen kroner

– Jeg kunne forstått det hvis det var snakk om 25 eller 2,5 millioner. Men det er snakk om ei engangsinvestering på 250 tusen kroner for ei kjølehette og et par timers opplæring for helsepersonellet.

Karen Hagland venter på sykehuset i Mo i Rana. Her kunne hun ha fått cellegift dersom de hadde hatt kjølehette.

Hagland mener det er uholdbart at pasienter nordpå ikke får de samme mulighetene.

– Teknologien som finnes må tas i bruk, det er lik rett til helsebehandling her i landet. Og da lurer jeg på hvorfor vi ikke får et sånt tilbud her oppe? Og hvorfor vi ikke blir informert om at muligheten finnes andre steder?

I Helgelandssykehuset sier de at det er tryggest for pasienten å få behandling et sted hvor de har erfaring med denne type behandling.

– Vi forstår veldig godt den ekstra belastning det er for pasientene å reise for å få en slik behandling. Per i dag har det ikke vært nok pasientgrunnlag for å skaffe og opprettholde kompetansen som trengs for å gi denne type behandling, sier medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred Mürer.

Mürer sier de nå har bedt fagmiljøene om å utrede hvor mange pasienter som kan være aktuelle for denne type behandling.

Dette svarer Helgelandssykehuset Ekspandér faktaboks Vi forstår veldig godt den ekstra belastning det er for pasientene å reise for å få en slik behandling, samtidig er det viktig at det er god kompetanse hos fagpersoner som skal håndtere slike pasienter. Her er det snakk om opplæring og ikke minst opprettholde kompetanse hos personell som skal håndtere dette i praksis. Derfor har vi bedt fagmiljøene om å utrede hvor mange pasienter kan være aktuelle for denne type behandlingen. Kan det være aktuelt å finne ei løsning lokalt på dette? Det kan være aktuelt hvis fagmiljøene kommer frem til at det er nok pasientgrunnlag for å skaffe og opprettholde kompetansen som er nødvendig. Hvorfor prioriterer man ikke å ha dette tilbudet på sykehusene? Det er ikke snakk om å ikke prioritering, men per i dag har det ikke vært nok pasientgrunnlag for å skaffe og opprettholde kompetansen som trengs for å gi denne type behandling. Blir det ikke dyrt å la pasienter reise så langt for å få ei behandling de kunne fått lokalt?

Det er kostbart å sende pasientene til behandling et annet sted, men det viktigste for oss er at pasienten får en sikker og trygg behandling. Siden det per i dag er få pasienter (den ene?) som har vært aktuelle for denne behandlingen, tenker vi at det er tryggest for pasienten å få behandling et sted hvor de har erfaring med denne type behandling. (medisinsk direktør Fred Mürer i Helgelandssykehuset)

– Synd at ikke alle får tilbudet

Sykehuset i Harstad er det eneste i Nord-Norge som tilbyr kjølehette som en del av kreftbehandlinga. Den siste og nyeste fikk de i 2013. Den kosta rundt 200 tusen og ble finansiert av privat innsamling.

Gerd Luneborg, kreftsykepleier UNN Harstad

– Kjølehetta er stort sett i bruk hver uke, forteller kreftsykepleier Gerd Luneborg.

Hun sier de tilbyr den til alle som får en cellegiftkur og har en diagnose der hetta kan brukes. Også menn med prostatakreft takker gjerne ja når de får tilbudet.

– Noen synes det er litt kaldt med det samme og at de blir litt nummen i hodebunnen. Men pasientene blir glade fordi de slipper å miste håret. Mange har opplevd det tidligere, det har noe med sjølbildet å gjøre, og særlig for de som får tilbakefall er det viktig.

Luneborg forteller kjølehetta er enkel i bruk, og at det trengs lite opplæring av de som skal bruke den. Hun synes det er synd at det er forskjell på om kreftpasienter får denne muligheten til å beholde håret.

– Det vi tilbyr er verdifullt for pasientene.