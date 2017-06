Hvordan leve når mamma skal dø?

Spesialistsykepleier i Kreftforeningen, Tove Nyenget er en av de som har hjulpet mange familier som har kommet i lignende situasjoner.

– Noen unger setter mye ord på følelsene sine, mens andre gjør det ikke. Det må man være forberedt på. Barn kan bli sint, lei seg, innesluttet og utagerende. Det kan gi mange forskjellige utslag, akkurat sånn som det er med voksne. Hvis du har et barn som sjeldent sier noe om hvordan de har det, kan man ikke forvente at de skal gjøre det med kreft heller.

Hun sier at all erfaring og forskning støtter at åpenhet rundt en sånn situasjon er for det beste. Mange som får kreft tenker at de ikke skal si noe, for å skåne ungene sine.

– Det er veldig logisk å tenke at vi skal skåne dem. Men hvis vi ikke sier noe, kan vi også frata barna en del ting. Det kan være ting som er viktig for ungene å få gjort eller sagt. Hvis man utsetter det, kan det plutselig være for sent.

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal snakke om kreft med sine barn. Men det som er fint med barn, er at de har en mye større evne til å leve i nuet, enn det voksne har.

– De går mye fortere inn og ut av den sorgen. Noen kan sitte på fanget og gråte, og så løpe rett ut for å leke med vennene og glemme kreften. Jo eldre de blir, jo mer lik blir de voksne, slik at sorgen følger dem hele tiden.

Det viktigste er at barn vet at de har muligheten til å snakke hvis de har behov for det. Familier takler det veldig forskjellig. Nyenget mener at de som klarer å være åpen om det, klarer å leve mer normale liv enn de som ikke er det. Barn gjennomskuer foreldrene hvis de begynner å bortforklare ting. Da kan de begynne å tenke at det er deres feil.

– Selv om det er en vond sannhet, er det sannheten. Barn trenger ikke å vite alle detaljene, men de må vite det som er sant.

(Intervjuet ble gjort før sykepleierne i Kreftforeningen gikk ut i streik.)